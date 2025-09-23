Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta Bergonzi usó su ventaja y ganó con su equipo en MasterChef, esto pasó

Violeta Bergonzi usó una de sus ventajas y logró con su equipo naranja llevarse la victoria en MasterChef Celebrity.

El equipo naranja logró llevarse el triunfo en MasterChef Celebrity este 23 de septiembre luego de cautivar el paladar de los jurados.

¿En qué consistió el reto de este 23 de septiembre en MasterChef Celebrity?

Los participantes tuvieron que trabajar en equipos, los cuales se conformaron en el reto anterior, donde debían hacer una preparación con huevo para 10 tenderos, quienes serían los responsable de calificarlos.

MasterChef Celebrity en reto por equipos

Recordemos que, eran tres equipos: naranja, verde y azul, los cuales estaban conformados de la siguiente manera:

  • Ricardo Vesga eligió el naranja y quedó con Violeta Bergonzi y Patty Grisales.
  • Michelle tomó el color azul y quedó con a Carolina Sabino y Pichingo.
  • David Sanín tuvo el color verde y quedó con Alejandra Ávila y Nicolás.

Cada equipo eligió a uno de ellos para jugar rana y quien hiciera más puntos lograba obtener más tiempo, siendo la ganadora la actriz Carolina Sabino, ganado algunos minutos más para su preparación junto a su equipo azul.

¿Qué equipo ganó este 23 de septiembre en MasterChef Celebrity?

Luego de darse a conocer el puntaje que obtuvo cada uno, el equipo naranja fue el ganador.

Sin embargo, en medio de su celebración, la presentadora Violeta Bergonzi anunció que ella quería hacer uso de una de sus ventajas, la cual se ganó en un reto anterior.

¿Cuál era la ventaja de Violeta Bergonzi que usó en MasterChef Celebrity este 23 de septiembre?

Una vez pasó al frente a leerla indicó que su ventaja era más puntaje en su reto por equipos.

"El equipo con el que cocines tiene 1.5 más en el promedio final del próximo reto por equipos", fue el mensaje del sobre.

Tras usarlo subió el puntaje y reafirmó su victoria con sus compañeros.

Violeta Bergonzi gana en MasterChef Celebrity

Debido a su triunfo, el actor Ricardo Vesga logró quitarse el delantal negro y subir al balcón, salvándose de ir a reto de eliminación.

Por ahora, los demás participantes deberán ir a reto de salvación y dar lo mejor de ellos para no quedar en riesgo de salir de la competencia y ser el posible próximo eliminado de la cocina más grande del mundo.

