Yina Calderón se despachó contra el novio de Andrea Valdiri tras apuesta | VIDEO

Juan David Sepulveda, novio de la barranquillera Andrea Valdiri, compartió una publicación en la que dio a conocer que apostó 10 millones de pesos a favor de su compañera sentimental y en contra de Yina Calderón, ya que las dos mujeres se enfrentarán en próximos días en el ring de boxeo.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a la apuesta del novio de Andrea Valdiri en su contra?

Aunque Sepulveda, quien es empresario y negociante, no mencionó a Yina Calderón, la polémica exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 reaccionó de inmediato.

Entonces, Yina Calderón, caracterizada por hablar sin escrúpulos y criticar a la mayoría, le respondió al novio de Andrea Valdiri tras la apuesta.

Lo primero que compartió la empresaria de fajas fue el post donde Sepulveda mostró los millones que apostó, así que Yina escribió que el joven va a perder ese dinero.

"¡La única vaina es que vas a perder tu plata, querido amigo! Pero bueno, a ti te sobra", consignó la polémica influenciadora.

Sin embargo, hay más, puesto que Calderón grabó un video en el que en resumidas cuentas tildó de no tener mucho dinero al novio de Andrea Valdiri.

¿Qué critico Yina Calderón del novio de Andrea Valdiri?

Según Yina Calderón, cuestionó a Juan David Sepulveda en el sentido de que, al parecer, el compañero sentimental de Valdiri dice tener mucho dinero y para la influencer 10 millones de pesos es un bajo monto.

"Ese novio de Valdiri tanta mi3rda que habla, que plata, que no sé qué, que el gran empresario, que millonario... y apostó 10 millones, y no decía que 20, que 30, que 25. ¿Dónde está la money?", reaccionó entre risas Yina Calderón.

Adicionalmente, la empresaria de fajas añadió que con la cantidad de dinero que apostó Sepulveda a favor de la bailarina barranquillera, perderá "más poquito". Es decir, ella mantiene la fe intacta de que le ganará a Andrea Valdiri en el enfrentamiento de boxeo.

Calderón y Valdiri se enfrentarán el próximo 18 de octubre. Ambas aceptaron ser parte del evento Stream Fighters, el cual será con público en vivo y transmitido vía streaming.