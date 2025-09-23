Se reveló video de B-King momentos antes de su último concierto en México

Juan Camilo Gallego Toro, mánager del cantante B-King, reveló a sus seguidores un inédito video del artista horas antes del último concierto que ofreció tras su viaje a México.

¿Qué video reveló se reveló de B-King antes de su concierto en México?

El mánager del artista compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, un video en el que recordó los últimos momentos que pudo compartir con el músico.

En la grabación se ven desde el cuarto en el hotel en el que se estaban hospedando enseñando cómo el cantante se estaba arreglando para su presentación, la cual resultó ser la última en vida.

En el video el mánager le está dando indicaciones para que haga una promoción para sus redes sociales mirándose frente al espejo del baño indicando que dará su primer concierto en el país azteca.

B-King sigue su orden y con ayuda de su camarógrafo empieza a grabar y a terminarse de arreglar para dar lo mejor de él en su show.

¿Qué dijo el mánager de B-King tras el video del artista?

Juan Camilo Gallego Toro aprovechó dicha grabación para dedicarle amorosas palabras confesando lo mucho que lo extrañará.

"Me encantaba enseñarle y nos reíamos mucho porque parecíamos niños haciendo los videos, VIDA ETERNA como me decías papi. TE AMO Y TE AMARÉ POR SIEMPRE MIJA. HASTA LA PRÓXIMA MI BRO", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación logró que varios internautas reaccionaran y detallaran lo mucho que se conmovieron con las imágenes, destacando lo soñador que era, cuánto le gustaba la música, todo el camino que tenía por delante y lo creyente que era.

Muchos se sumaron con sus mensajes de cariño y condolencias a él y a su familia por este momento tan difícil para ellos.

Cabe destacar que, el mánager del artista confesó que su última comunicación con B-King fue cerca de las 5 de la tarde del 16 de septiembre, fecha en la que se desapareció, cuando se fue para el gimnasio y le señaló que se iba a ir a almorzar y luego pasaría por él, pero nunca regresó.