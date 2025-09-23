Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Se reveló video de B-King momentos antes de su último concierto en México

El mánager de B-King reveló video inédito de los momentos antes del último show que ofreció el artista en México.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
B-King en México
Mánager de B-King comparte video del artista en México antes de su fallecimiento/Buen Día, Colombia

Juan Camilo Gallego Toro, mánager del cantante B-King, reveló a sus seguidores un inédito video del artista horas antes del último concierto que ofreció tras su viaje a México.

Artículos relacionados

¿Qué video reveló se reveló de B-King antes de su concierto en México?

El mánager del artista compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, un video en el que recordó los últimos momentos que pudo compartir con el músico.

En la grabación se ven desde el cuarto en el hotel en el que se estaban hospedando enseñando cómo el cantante se estaba arreglando para su presentación, la cual resultó ser la última en vida.

En el video el mánager le está dando indicaciones para que haga una promoción para sus redes sociales mirándose frente al espejo del baño indicando que dará su primer concierto en el país azteca.

B-King sigue su orden y con ayuda de su camarógrafo empieza a grabar y a terminarse de arreglar para dar lo mejor de él en su show.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el mánager de B-King tras el video del artista?

Juan Camilo Gallego Toro aprovechó dicha grabación para dedicarle amorosas palabras confesando lo mucho que lo extrañará.

"Me encantaba enseñarle y nos reíamos mucho porque parecíamos niños haciendo los videos, VIDA ETERNA como me decías papi. TE AMO Y TE AMARÉ POR SIEMPRE MIJA. HASTA LA PRÓXIMA MI BRO", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación logró que varios internautas reaccionaran y detallaran lo mucho que se conmovieron con las imágenes, destacando lo soñador que era, cuánto le gustaba la música, todo el camino que tenía por delante y lo creyente que era.

Muchos se sumaron con sus mensajes de cariño y condolencias a él y a su familia por este momento tan difícil para ellos.

Artículos relacionados

Cabe destacar que, el mánager del artista confesó que su última comunicación con B-King fue cerca de las 5 de la tarde del 16 de septiembre, fecha en la que se desapareció, cuando se fue para el gimnasio y le señaló que se iba a ir a almorzar y luego pasaría por él, pero nunca regresó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón, Andrea Valdiri Yina Calderón

Yina Calderón se despachó contra el novio de Andrea Valdiri tras apuesta | VIDEO

Yina Calderón tildó al novio de Andrea Valdiri de no tener "mucha plata" y le dijo más cosas.

B-King Talento nacional

Salieron a la luz las imágenes de los costales en los que hallaron a B-King y Regio Clown

Se publicó el que sería el registro fotográfico del hallazgo sin vida de B-King y Regio Clown.

“Lo importante es sentirse bien conmigo mismo”: así reaccionó WestCol a los comentarios sobre su transformación estética. Talento nacional

WestCol presume su nuevo diseño de sonrisa y genera reacciones en redes

WestCol sorprendió en redes mostrando su nueva sonrisa, aclaró rumores y aseguró que lo más importante es sentirse bien consigo mismo.

Lo más superlike

Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Luisfer Hoyos en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Valentina, Raúl y Luisfer siguen ausentes en Masterchef y recibirán castigo, aquí la razón

Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Luisfer Hoyos siguen sin volver a MasterChef Celebrity y revelaron el castigo que tendrán a su regreso.

Entre lágrimas y aplausos, Arelys Henao mostró que su grandeza no solo está en la música, sino en su sencillez. Talento nacional

Arelys Heno reveló momentos difíciles que marcaron su infancia "Yo dormía en una estera"

Falleció reconocida influencer brasileña en graves condiciones Talento internacional

¡Luto en redes! Falleció reconocida influencer tras diagnóstico de cáncer: esto se sabe

¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia Eugenio Derbez

¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?