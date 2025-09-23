Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Novia de Epa Colombia se pronunció tras su condena y envió un emotivo mensaje: esto dijo

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, rompió el silencio sobre su caso y realizó una sorprendente confesión.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Novia de Epa Colombia se pronuncia sobre su caso, espera que esté en libertad.
¿Qué dijo Karol Samantha acerca del caso de Epa Colombia? | Fotos: Canal RCN

El nombre de Daneidy Barrera Rojas, o más conocida como Epa Colombia, ha acaparado la atención mediática en los últimos meses tras ser condenada a prisión a causa de unos hechos realizados en el pasado a causa del daño en el transporte público.

Además, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales a causa de algunas “injusticias” que sienten frente a las medidas que ha tomado la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué ha dicho la pareja de Epa Colombia tras su condena?

Es clave mencionar que la pareja sentimental de Epa Colombia, llamada Karol Samantha, con quien tiene a una bebé, ha sido la persona que más le ha brindado su incondicional apoyo tras su condena en la Escuela de Carabineros en Bogotá.


Esto dijo Karol Samantha tras las expectativas que tiene de la libertad de Epa Colombia. | Foto: Canal RCN

Además, Karol Samantha compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 70 mil seguidores, una dinámica en la que le respondió varias preguntas a los internautas, donde le preguntaron lo siguiente:

“¿Pronto veremos a Daneidy haciendo publicidad?”, preguntó un internauta. A lo que enseguida, Karol Samantha respondió: “Claro que sí, la fe mueve montañas. Y eso es lo que más anhelamos todos los seres también. Pronto la veremos afuera, siento feliz como ella tanto lo merece. Por su puesto la veremos haciendo publicidad a su empresa. Espero sigan apoyándonos”.

Sin duda, Karol Samantha ha sido la persona encargada de seguir llevando a cabo la empresa de Epa Colombia, en la que tiene una marca reconocida de queratinas.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de Epa Colombia?

Recordemos que el pasado 18 de septiembre, Transmilenio S.A. reveló a través de un comunicado oficial de prensa una conciliación que realizaron con Epa Colombia tras los daños presentados en el pasado tras la “obstrucción de daños en el transporte público”.


¿Qué acuerdos ha tenido Epa Colombia con Transmilenio? | Foto: Canal RCN

Según se reveló mediante el comunicado, se llegó al acuerdo en el que la influenciadora y empresaria debería pagar una suma de dinero y, también, realizar compromisos pedagógicos para velar en el cuidado del transporte público.

Cabe destacar que, por el momento, miles de seguidores de Epa Colombia le han enviado emotivos mensajes de apoyo para que pueda estar en libertad y disfrutar de la crianza de su hija y la compañía de su pareja.

