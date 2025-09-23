Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tras su fallecimiento, Tatán Mejía recordó a su suegro con emotivo video

En las últimas horas, Tatán Mejía se mostró conmovido tras el fallecimiento de su suegro, a quien también le hizo una promesa.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Tatán Mejía como presentador en Survivor, la Isla de los famosos.
Tatán Mejía recordó a su suegro con emotivo video. Foto | Canal RCN.

En la mañana de este martes 23 de septiembre, Maleja Restrepo confirmó a través de redes sociales el fallecimiento de su padre tras enfrentar varias complicaciones en su salud.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento del papá de Maleja Restrepo?

En medio del luto tras la pérdida del señor Ramiro de Jesús Restrepo, Tatán Mejía quiso recordar a su suegro con un emotivo momento que se vivió en una de las épocas más bonitas del año: la navidad.

En la grabación, que compartió Tatán por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, Maleja le hizo en su momento una serie de preguntas a su padre que él no dudó en responder fiel a su forma de ser.

Allí, en primer lugar, lo presentadora interroga para saber cómo se siente en las celebraciones propias de fin de año. el señor por su parte, se muestra emocionado de poder compartir un año más en familia, además de sentirse afortunado de contar con la presencia de su hija, y por supuesto, de sus dos nietas.

¿Cuál fue el emotivo que Tatán Mejía compartió tras el fallecimiento de su suegro?

Pero ahí no terminó todo, pues la también actriz quiso preguntarle a su papá cuál era su opinión sobre su, esposo Sebastián, a quien Ramiro describió como el San José de la iglesia, el patriarca glorioso, una afirmación que desató risas y ternura al mismo tiempo.

Además de dejar en evidencia el cariño que sentía este hombre hacía Mejía, en medio de la grabación también reveló que su herencia quedaría en manos de nada más y nada menos que de su yerno.

¿Cómo reaccionó Tatán Mejía el fallecimiento de su suegro?

Ante la triste partida del señor Ramiro de Jesús, Tatán no solo le deseo un buen viaje, sino también le hizo una promesa que espera poderle cumplir.

“Buen viaje suegro, cuídeme desde donde esté que yo aquí me encargo de los suyos, como siempre me lo pidió”, escribió junto a una foto en donde se aprecia a Ramiro y a Tatán sonriendo a la cámara.

