Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate se pronunció tras la muerte de B-King y pidió un minuto de silencio

A través de una transmisión en vivo, Melissa Gate se mostró impactada tras confirmarse el fallecimiento del cantante B-King-

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así reaccionó Melissa Gate tras el fallecimiento de B-King. Foto | Canal RCN - Buen día Colombia.

La trágica muerte del cantante Byron Sánchez, mejor conocido como B-King, sigue generando conmoción entre reconocidas figuras del entretenimiento colombiano, una de ella fue Melissa Gate, quien recientemente se pronunció sobre este desafortunado hecho.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Melissa Gate tras el fallecimiento del cantante B -King?

A través de una transmisión en vivo, la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia se mostró impactada tras conocer la noticia, por lo que hizo una inesperada petición a los internautas que se encontraban en la trasmisión.

Artículos relacionados

“De hecho vamos a hacer un minutico de silencio, pues ustedes saben lo que está pasando, porque, así como le pasó a este ‘pelao’ nos puede pasar a cualquiera”, fueron las palabras de la creadora de contenido.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
Melissa Gate se pronunció sobre la muerte de B-King. Foto | Canal RCN.

En medio de este espacio, la antioqueña reveló que, en algún momento de su carrera trabajó con el artista, pues hizo junto a él varios videos musicales en donde ella le sirvió como modelo en sus canciones, además, confesó que tuvo una muy buena relación con el equipo de trabajo del colombiano, “son personas muy correctas, muy cultas”, aseguró.

¿Cuál fue la reacción de Melissa Gate tras la muerte del cantante B-King?

Durante sus declaraciones por este desafortunado hecho, la finalista del realiyt de convivencia del Canal RCN, también reflexionó sobre lo triste que le resulta toda esta situación, pues es de no cree que la forma de pensar de una persona sea una razón para que muchos quieran 4acab4r con su vida.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
El gesto de Melissa Gate tras la muerte de B-King. Foto | Canal RCN.

Así mismo, Melissa habló del momento tan difícil que deben estar pasando los familiares, amigos y seres queridos del intérprete.

Finalmente, la influencer paisa insistió en su deseo de dedicar un minuto de silencio para todos aquellos que ya no están físicamente en este plano.

Por supuesto, el gesto la creadora digital fue aplaudida por sus seguidores, quienes enviaron mensajes apoyando su iniciativa.

Por ahora, la tragedia continúa generando consternación, pues desde que se confirmó la desaparición del artista el pasado 16 de septiembre muchos esperaban conocer detalles de su paradero y el de su compañero, DJ Regio Clown, quien también fue hallado muerto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri confesó la razón por la que entrena. No solo es por su pelea con Yina Calderón Andrea Valdiri

Andrea Valdiri confesó las razones por las que entrena: ¿no le teme a Yina Calderón?

Andrea Valdiri está próxima a su enfrentamiento con Yina Calderón y divide opiniones tras sorprendente confesión.

Yana Karpova sorprendió con anuncio sobre su físico Talento internacional

Yana Karpova sorprende al anunciar que se hará varios cambios físicos

La cantante Rusa Yana Karpova reveló que sigue haciéndose cambios físicos tras recientes procedimientos estéticos.

Juan David Tejada reapareció en redes con su hijo Aída Victoria Merlano

Juan David Tejada, pareja de Aida Victoria Merlano, reapareció en redes con foto junto a su hijo

Juan David Tejada volvió a dejarse ver junto a su hijo con Aida Victoria Merlano en medio de rumores de ruptura: "Amor de mi vida".

Lo más superlike

Bruce Willis reaparición tras estar internado en casa de reposo. Talento internacional

Bruce Willis reaparece con esta fotografía tras semanas en casa de reposo: ¿cómo luce?

Tras varias semanas en que Bruce Willis fue enviado a una casa de reposo, internautas dividen opiniones con su reaparición.

Cinta de luto. Talento internacional

Exesposo de Débora Estrella rompió el silencio tras el trágico accidente aéreo: "sigo sin creerlo"

La reacción de Silvestre Dangond al ser golpeado por una lata de cerveza en Barranquilla Silvestre Dangond

Silvestre Dangond reaccionó así al golpe que recibió durante su concierto en Barranquilla

MasterChef Celebrity Colombia

Participantes compiten para elegir equipos en MasterChef, así quedaron conformados

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?