Melissa Gate se pronunció tras la muerte de B-King y pidió un minuto de silencio

La trágica muerte del cantante Byron Sánchez, mejor conocido como B-King, sigue generando conmoción entre reconocidas figuras del entretenimiento colombiano, una de ella fue Melissa Gate, quien recientemente se pronunció sobre este desafortunado hecho.

¿Qué dijo Melissa Gate tras el fallecimiento del cantante B -King?

A través de una transmisión en vivo, la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia se mostró impactada tras conocer la noticia, por lo que hizo una inesperada petición a los internautas que se encontraban en la trasmisión.

“De hecho vamos a hacer un minutico de silencio, pues ustedes saben lo que está pasando, porque, así como le pasó a este ‘pelao’ nos puede pasar a cualquiera”, fueron las palabras de la creadora de contenido.

Melissa Gate se pronunció sobre la muerte de B-King. Foto | Canal RCN.

En medio de este espacio, la antioqueña reveló que, en algún momento de su carrera trabajó con el artista, pues hizo junto a él varios videos musicales en donde ella le sirvió como modelo en sus canciones, además, confesó que tuvo una muy buena relación con el equipo de trabajo del colombiano, “son personas muy correctas, muy cultas”, aseguró.

¿Cuál fue la reacción de Melissa Gate tras la muerte del cantante B-King?

Durante sus declaraciones por este desafortunado hecho, la finalista del realiyt de convivencia del Canal RCN, también reflexionó sobre lo triste que le resulta toda esta situación, pues es de no cree que la forma de pensar de una persona sea una razón para que muchos quieran 4acab4r con su vida.

El gesto de Melissa Gate tras la muerte de B-King. Foto | Canal RCN.

Así mismo, Melissa habló del momento tan difícil que deben estar pasando los familiares, amigos y seres queridos del intérprete.

Finalmente, la influencer paisa insistió en su deseo de dedicar un minuto de silencio para todos aquellos que ya no están físicamente en este plano.

Por supuesto, el gesto la creadora digital fue aplaudida por sus seguidores, quienes enviaron mensajes apoyando su iniciativa.

Por ahora, la tragedia continúa generando consternación, pues desde que se confirmó la desaparición del artista el pasado 16 de septiembre muchos esperaban conocer detalles de su paradero y el de su compañero, DJ Regio Clown, quien también fue hallado muerto.