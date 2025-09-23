Melissa Gate hizo house tour en su nuevo apartamento en Medellín

La influenciadora Melissa Gate reveló a sus miles de fanáticos su nuevo hogar, al cual se mudará muy pronto.

¿Cómo es el nuevo apartamento de Melissa Gate?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia mostró a sus seguidores en redes sociales cómo es el apartamento en el que vivirá de ahora en adelante.

En la grabación se dejó ver luciendo un atuendo muy a su estilo de color negro, con el que logró resaltar su figura y que acompañó con un accesorio en su cabeza y gafas oscuras.

La modelo mostró que el apartamento cuenta con una sala-comedor, un balcón en el que se logra ver gran parte de Medellín, cocina, zona de ropa, baños, cuartos y clósets.

"Bienvenidos a mi nuevo hogar asalariados", expresó desde la entrada de la vivienda.

Melissa Gate indicó que, luego hará otro recorrido y mostrará el resultado final tras amoblarlo a su gusto.

La influenciadora señaló que, una vez esté listo completamente se mudará y seguirá haciendo sus grabaciones desde allí.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el nuevo apartamento de Melissa Gate?

Después de la publicación de la paisa, varios internautas reaccionaron y la llenaron de felicitaciones por su nuevo logro, indicando lo bonito, cómodo y agradable que se ve su nuevo hogar.

Otros no dudaron en indicar lo ansiosos que quedaron de poder verlo completamente amoblado debido a sus gustos tan particulares.

Por ahora, Melissa Gate sigue disfrutando de los frutos que ha obtenido tras su participación en La casa de los famosos Colombia, donde quedó de segunda en la gran final luego de que el cantante Altafulla obtuviera la mayor votación por parte del público.

De igual manera, sigue entreteniendo a sus fieles admiradores con sus ocurrencias y trabajando en sus respectivos proyectos, con los que espera seguir teniendo una gran acogida.

Entre los que más ha mencionado han sido su ganas de dedicarse a la industria musical, trabajando en nuevas canciones y buscando colaboraciones de grandes artistas para que puedan impulsar su carrera en esta área que tanto busca explorar y tener éxito.