Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate hizo house tour en su nuevo apartamento en Medellín

La influenciadora Melissa Gate mostró a sus fanáticos su nuevo hogar y reveló detalles al respecto.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Melissa Gate estrena casa
Melissa Gate muestra su nuevo hogar/CANAL RCN

La influenciadora Melissa Gate reveló a sus miles de fanáticos su nuevo hogar, al cual se mudará muy pronto.

Artículos relacionados

¿Cómo es el nuevo apartamento de Melissa Gate?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia mostró a sus seguidores en redes sociales cómo es el apartamento en el que vivirá de ahora en adelante.

Melissa Gate estrena apartamento

En la grabación se dejó ver luciendo un atuendo muy a su estilo de color negro, con el que logró resaltar su figura y que acompañó con un accesorio en su cabeza y gafas oscuras.

La modelo mostró que el apartamento cuenta con una sala-comedor, un balcón en el que se logra ver gran parte de Medellín, cocina, zona de ropa, baños, cuartos y clósets.

"Bienvenidos a mi nuevo hogar asalariados", expresó desde la entrada de la vivienda.

Melissa Gate indicó que, luego hará otro recorrido y mostrará el resultado final tras amoblarlo a su gusto.

La influenciadora señaló que, una vez esté listo completamente se mudará y seguirá haciendo sus grabaciones desde allí.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el nuevo apartamento de Melissa Gate?

Después de la publicación de la paisa, varios internautas reaccionaron y la llenaron de felicitaciones por su nuevo logro, indicando lo bonito, cómodo y agradable que se ve su nuevo hogar.

Melissa Gate tiene nueva casa

Otros no dudaron en indicar lo ansiosos que quedaron de poder verlo completamente amoblado debido a sus gustos tan particulares.

Artículos relacionados

Por ahora, Melissa Gate sigue disfrutando de los frutos que ha obtenido tras su participación en La casa de los famosos Colombia, donde quedó de segunda en la gran final luego de que el cantante Altafulla obtuviera la mayor votación por parte del público.

De igual manera, sigue entreteniendo a sus fieles admiradores con sus ocurrencias y trabajando en sus respectivos proyectos, con los que espera seguir teniendo una gran acogida.

Entre los que más ha mencionado han sido su ganas de dedicarse a la industria musical, trabajando en nuevas canciones y buscando colaboraciones de grandes artistas para que puedan impulsar su carrera en esta área que tanto busca explorar y tener éxito.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“Lo importante es sentirse bien conmigo mismo”: así reaccionó WestCol a los comentarios sobre su transformación estética. Talento nacional

WestCol presume su nuevo diseño de sonrisa y genera reacciones en redes

WestCol sorprendió en redes mostrando su nueva sonrisa, aclaró rumores y aseguró que lo más importante es sentirse bien consigo mismo.

Andrea Valdiri Andrea Valdiri

Novio de Andrea Valdiri apostó exorbitante cifra de dinero para apoyarla contra Yina Calderón

Juan David Sepulveda, novio de Andrea Valdiri, dejó ver los millones que depositó en confianza para la bailarina contra Yina Calderón.

Aida Victoria Merlano sobre Westcol Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano y Westcol se pronunciaron tras rumores de reconciliación

Los influenciadores Aida Victoria Merlano y Westcol reaccionaron a foto viral por la que los han vinculado de nuevo.

Lo más superlike

Falleció reconocida influencer brasileña en graves condiciones Talento internacional

¡Luto en redes! Falleció reconocida influencer tras diagnóstico de cáncer: esto se sabe

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida influencer en graves condiciones.

Ozuna está en Colombia: el cantante de reguetón compartió fotos en redes Talento internacional

¿Ozuna prepara nueva canción? El puertorriqueño sorprende con publicaciones en Bogotá y Cartagena

¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia Eugenio Derbez

¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia

MasterChef Celebrity Colombia

Participantes compiten para elegir equipos en MasterChef, así quedaron conformados

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?