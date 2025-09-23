La foto que desató rumores de reconciliación entre WestCol y Aida Victoria Merlano

Recientemente, el influencer Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como WestCol, y Aida Victoria Merlano, causaron revuelo en las redes sociales luego de que se difundiera una particular fotografía en la que ambos se veían juntos.

Artículos relacionados Marcela Reyes La dura respuesta de Marcela Reyes a los rumores que la vinculan con la desaparición de B-King

¿Cuál es la fotografía en la que quedaron registrados WestCol y Aida Victoria Merlano?

En la imagen, que empezó a circular en las plataformas digitales, especialmente en X, se puede observar al streamer con una camiseta color café, una gorra y un tapabocas, mientras que la mujer que los internautas asegurar que sería Aida, lleva puesto un set deportivo color negro y gris y lleva sosteniendo en sus brazos al que sería su bebé.

Artículos relacionados Talento nacional Este fue el mensaje que dejaron junto a B-King y Dj Regio Clown tras hallarlos muertos

Además de llamar la atención la sorpresiva aparición de los dos juntos, hubo un detalle que no pasó desapercibido y fue el tapabocas, ya que en los últimos días el antioqueño se sometió a un tratamiento dental, por lo que en sus trasmisiones recientes se ha mostrado utilizando la mascarilla.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz video del lugar donde hallaron sin vida al cantante B-King

Como era de esperarse, la instantánea ha sido motivo de todo tipo de especulaciones entre los seguidores de la expareja, pues con este supuesto reencuentro muchos darían por hecho que la pareja podría darse una segunda oportunidad.

¿Qué dijo WestCol tras la publicación de la foto en la que estaría en compañía de Aida Victoria Merlano?

Ante los comentarios que ha generado la controversial imagen, el mismo WestCol rompió el silencio y puso un alto a todo lo que se ha dicho respecto a él y su expareja.

“Pueden por favor dejarse de inventar rumores… bro, ya se están pasando. Se lo juro que los rumores que estos mar1c4s se tiran son falsos, todo es falso. Yo nunca había salido a hablar y llevan por ahí un mes diciendo cosas que son mentira”, aseguró.

De acuerdo con el joven, él no tiene nada que ver en el parto de Aida, ni mucho menos con su hijo o su esposo, pues él ha optado por mantenerse lejos y tranquilo justamente para evitar involucrado en chismes.

Frente al tema, la creadora de contenido no se ha pronunciado, pues desde el nacimiento de sus bebé ha preferido enfocar toda su energía en esta nueva etapa que, según lo ha comentado, llegó para cambiarle la vida.