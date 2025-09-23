Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri confesó las razones por las que entrena: ¿no le teme a Yina Calderón?

Andrea Valdiri está próxima a su enfrentamiento con Yina Calderón y divide opiniones tras sorprendente confesión.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Andrea Valdiri confesó la razón por la que entrena. No solo es por su pelea con Yina Calderón
Andrea Valiri reveló el trasfondo de sus entrenamientos. | Fotos: Canal RCN

Andrea Valdiri, o más conocida como La Valdiri, se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al demostrar su vida cotidiana mediante los videos que publica desde hace varios años.

Además, la influenciadora ha estado en el ojo de los internautas tras su próximo enfrentamiento con Yina Calderón, una de las participantes que dio tema de conversación al ser parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Andrea Valdiri explicó la razón por la que entrena: ¿es por su pelea con Yina?

Recientemente, Andrea Valdiri compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 9 millones de seguidores, un emotivo video en el que luce mucho mejor tras su reciente accidente en una de sus manos.

¿Qué entrenamientos ha tenido Andrea Valdiri tras su enfrentamiento con Yina Calderón? | Foto: Canal RCN

En el video se refleja que la influenciadora no solo se está preparando a nivel físico para ganar la próxima pelea que tendrá con Yina Calderón, sino que también lo hace por un motivo personal, pues expresó las siguientes palabras:

“El verdadero combate no es en contra del rival, es en contra de ti misma. Aquí se mide la fuerza, resistencia, disciplina y sacrificio. Cada gota de sudor es tiempo invertido. Cada g#lpe es inteligencia puesta en juego. Entreno para demostrarme que no tengo límites. Soy madre, amiga, empresaria y aun así, encuentro la motivación para luchar por mis sueños”, añadió La Valdiri.

Sin duda, la influenciadora reveló que no solo está entrenando para tomar ventaja en el gran enfrentamiento que tendrá con Yina Calderón, sino que también, ha demostrado que disfruta tener hábitos saludables en su vida.

¿Cuándo será el próximo enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón?

El nombre de WestCol no solo ha resonado las diferentes plataformas digitales, sino que también por encabezar el torneo deportivo de Stream Fighters 4, en el que se enfrentarán las creadoras de contenido digital Andrea Valdiri y Yina Calderón el próximo 18 de octubre en la ciudad de Bogotá.

¿Cuándo es la próxima pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón? | Foto: Canal RCN

Sin duda, muchos internautas han generado múltiples comentarios mediante las redes sociales en las que han compartido su postura frente a los entrenamientos que cada una de la influenciadora ha tenido y cuál puede ser la que gane el torneo.

