Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reveló detalles de la muerte de B-King y Regio Clown

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rompió el silencio tras confirmarse la muerte de B-King y Regio Clown.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Claudia Sheinbaum, B-King
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reveló detalles de la muerte de B-King y Regio Clown | Foto Yuri Cortez / AFP y Canal RCN.

El caso de la muerte de los artistas Byron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) tiene alborotadas las redes sociales, especialmente en Colombia y México.

En la tarde del lunes 22 de septiembre, las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo sin vida de la dupla de artistas. A partir de ello, se cultivaron todo tipo de incógnitas, puesto que como tal fueron encontrados el pasado 17 de septiembre, un día después de que desaparecieron.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sobre la muerte de B-King y Regio Clown?

Son distintas la hipótesis que hay sobre la muerte de B-King y Regio Clown. Por ello, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio declaraciones sobre el caso de los colombianos, en vista de que atañe tanto al espectáculo como a la política.

A través de una rueda de prensa, la máxima dirigente del Estado de México rompió el silencio y reveló detalles sobre Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera.

Claudia Sheinbaum
Presidenta de México, Claudia Sheinbaum | Foto Yuri Cortez / AFP.

Artículos relacionados

De acuerdo con Sheinbaum, la investigación está en marcha y la comunicación con Colombia es latente, todo sea con el fin de saber qué fue lo que sucedió antes de la tragedia.

"La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato, la Fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y tiempo después lamentablemente se encontraron los cuerpos. Y es la Fiscalía y el propio gabinete de seguridad quien puede dar más información, y se está en contacto con el gobierno de Colombia a través de la Cancillería", reveló la presidenta de México.

¿Hay diferencias entre el gobierno de Colombia y México por la muerte de B-King y Regio Clown?

Como se mencionó, la muerte de los artistas no solo llama el interés de la farándula, sino que el aspecto político y de las relaciones entre los dos países latinos se pone en duda.

Artículos relacionados

Ante lo dicho, la mandataria mexicana descartó entrar en un debate con el gobierno colombiano.

"Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y, por supuesto, la relación diplomática que tiene que ver con Colombia", apuntó Claudia Sheinbaum.

B-King
B-King fue hallado sin vida el 17 de septiembre | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“Lo importante es sentirse bien conmigo mismo”: así reaccionó WestCol a los comentarios sobre su transformación estética. Talento nacional

WestCol presume su nuevo diseño de sonrisa y genera reacciones en redes

WestCol sorprendió en redes mostrando su nueva sonrisa, aclaró rumores y aseguró que lo más importante es sentirse bien consigo mismo.

Andrea Valdiri Andrea Valdiri

Novio de Andrea Valdiri apostó exorbitante cifra de dinero para apoyarla contra Yina Calderón

Juan David Sepulveda, novio de Andrea Valdiri, dejó ver los millones que depositó en confianza para la bailarina contra Yina Calderón.

Aida Victoria Merlano sobre Westcol Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano y Westcol se pronunciaron tras rumores de reconciliación

Los influenciadores Aida Victoria Merlano y Westcol reaccionaron a foto viral por la que los han vinculado de nuevo.

Lo más superlike

Falleció reconocida influencer brasileña en graves condiciones Talento internacional

¡Luto en redes! Falleció reconocida influencer tras diagnóstico de cáncer: esto se sabe

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida influencer en graves condiciones.

Ozuna está en Colombia: el cantante de reguetón compartió fotos en redes Talento internacional

¿Ozuna prepara nueva canción? El puertorriqueño sorprende con publicaciones en Bogotá y Cartagena

¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia Eugenio Derbez

¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia

MasterChef Celebrity Colombia

Participantes compiten para elegir equipos en MasterChef, así quedaron conformados

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?