Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reveló detalles de la muerte de B-King y Regio Clown

El caso de la muerte de los artistas Byron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) tiene alborotadas las redes sociales, especialmente en Colombia y México.

En la tarde del lunes 22 de septiembre, las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo sin vida de la dupla de artistas. A partir de ello, se cultivaron todo tipo de incógnitas, puesto que como tal fueron encontrados el pasado 17 de septiembre, un día después de que desaparecieron.

Artículos relacionados Talento nacional Este fue el mensaje que dejaron junto a B-King y Dj Regio Clown tras hallarlos muertos

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sobre la muerte de B-King y Regio Clown?

Son distintas la hipótesis que hay sobre la muerte de B-King y Regio Clown. Por ello, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio declaraciones sobre el caso de los colombianos, en vista de que atañe tanto al espectáculo como a la política.

A través de una rueda de prensa, la máxima dirigente del Estado de México rompió el silencio y reveló detalles sobre Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum | Foto Yuri Cortez / AFP.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz video del lugar donde hallaron sin vida al cantante B-King

De acuerdo con Sheinbaum, la investigación está en marcha y la comunicación con Colombia es latente, todo sea con el fin de saber qué fue lo que sucedió antes de la tragedia.

"La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato, la Fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y tiempo después lamentablemente se encontraron los cuerpos. Y es la Fiscalía y el propio gabinete de seguridad quien puede dar más información, y se está en contacto con el gobierno de Colombia a través de la Cancillería", reveló la presidenta de México.

¿Hay diferencias entre el gobierno de Colombia y México por la muerte de B-King y Regio Clown?

Como se mencionó, la muerte de los artistas no solo llama el interés de la farándula, sino que el aspecto político y de las relaciones entre los dos países latinos se pone en duda.

Artículos relacionados Talento nacional Presentadora mexicana no pudo ocultar su vergüenza al informar la muerte de B-King y Regio Clown

Ante lo dicho, la mandataria mexicana descartó entrar en un debate con el gobierno colombiano.

"Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y, por supuesto, la relación diplomática que tiene que ver con Colombia", apuntó Claudia Sheinbaum.