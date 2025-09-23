Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
WestCol anuncia que se va a encontrar con Yina Calderón: "Estar enamorado"

WestCol compartió que espera que su reunión con Yina Calderón no se salga de control y expresó sus razones.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
WestCol anuncia que se va a encontrar con Yina Calderón | Foto de Buen día, Colombia.

El streamer Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como WestCol, sorprendió en una reciente transmisión en la que dio a conocer que se va a encontrar con la empresaria de fajas Yina Calderón.

Sí, la dupla de influenciadores va a protagonizar un encuentro que se prevé será en vivo, razón por la que empezaron a relacionarlos.

¿Cuándo se van a encontrar WestCol y Yina Calderón?

WestCol y Yina Calderón han sido mencionados en las redes sociales diciendo que "harían buena pareja", de modo que el streamer no descarta que cuando se vea con la emprendedora se desaten las opiniones en las plataformas digitales.

Según lo dicho por WestCol, el sábado 27 de septiembre estará junto a Yina Calderón.

"Se van a caer las redes por ahí tres días y yo... No puedo decir nada... Yina sabe que ella yo uña y mugre, es cuando se conectan mucho... Bueno, algún dicho, agua y aceite. Es difícil, pero en este streaming obviamente tenemos que hacerlo", expresó WestCol.

Yina Calderón
Yina Calderón tiene amores y desacuerdos con WestCol | Foto del Canal RCN.

¿De qué van a hablar WestCol y Yina Calderón?

Uno de los puntos sobre los que charlaran los influencers se debe al evento de boxeo organizado por el streamer, en el cual Yina Calderón se enfrentará contra la bailarina Andrea Valdiri.

No obstante, WestCol anuncio que espera que el encuentro con Yina Calderón no se salga de control

"Esperemos que esto no se salga de control, porque yo tampoco estoy manteniendo la paciencia últimamente... Pierdo la paciencia con todo el mundo. ¿Si me entiende?", expresó el streamer.

Yina Calderón
Puede que Yina Calderón se descontrole con WestCol | Foto del Canal RCN.

¿Qué dijo WestCol sobre su relación con Yina Calderón?

Pero lo anterior no fue todo, ya que WestCol expresó que puede que se reviva el shippeo de él con la empresaria de fajas, por parte de quienes quisieran que los dos tengan una relación sentimental.

"Eso es lo que me falta. Que Yina empiece a mirarme y empiecen a sacar esos clips, que saca la gente, con los temas de estar enamorado es. Vamos a ver como sale eso, la verdad", finalizó WestCol.

Así las cosas, puede que suceda de todo en próximos días cuando WestCol se reúna con Yina Calderón.

