La empresaria Yina Calderón se pronunció tras confirmarse la muerte del cantante B-King.

Yina Calderón y B-King
La empresaria Yina Calderón se pronunció luego de confirmarse el lamentable fallecimiento del cantante B-King, quien fue hallado sin vida luego de su viaje a México.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras la muerte de B-King?

La creadora de contenido señaló en sus redes sociales que esperaba que la noticia fuera falsa, destacando lo shockeada que estaba con la información.

Yina Calderón sobre B-King

Posteriormente, luego de confirmarse que el artista efectivamente estaba muerto luego de haber sido encontrado sin vida junto al Dj Regio Clown, y tomarse su tiempo para asimilar la situación se pronunció en sus redes sociales dedicando un contundente mensaje.

Según confesó, el artista era un "buen muchacho" y siempre se portó muy bien con ella cada vez que se encontraban y compartían juntos.

¿Qué le dijo Yina Calderón a la familia de B-King?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aprovechó para enviarle un mensaje a la familia del artista manifestando tood su apoyo en este momento tan complejo para ellos.

Yina Calderón tras-fallecimiento de B-King

"Fortaleza para su mamá, su familia. Debe ser un momento muy difícil (...) no debe ser nada fácil, si queda uno muy triste porque era un pelado con muchos sueños y terminar así", dijo.

Asimismo, defendió a la Dj Marcela Reyes debido a la situación y señaló que todo hay que dejarlo en manos de la justicia.

"Esperemos que el tiempo pase y se sepa el verdadero motivo de qué pasó con él", agregó.

Cabe destacar que, Marcela Reyes reveló lo "devastada" que está con lo sucedido y agradeció a B-King por todos los años que compartieron y las cosas bonitas que vivieron juntos como pareja y familia tras haber sido también por mucho tiempo como un papá para su hijo Valentino.

Por ahora, la familia del cantante ha estado alejada de las redes sociales tras confirmarse el fallecimiento del artista.

Por su parte, varios amigos y colegas del artista han expresado su profundo dolor y han recordado el gran ser humano que fue con ellos.

De igual manera, los fanáticos del cantante también han reaccionado ofreciendo su sentido pésame y haciendo un llamado a la paz.

