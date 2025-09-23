Yana Karpova sorprende al anunciar que se hará varios cambios físicos

Yana Karpova ha dado bastante de qué hablar en las últimas semanas tras mostrarles a sus seguidores los procedimientos que se ha hecho en su físico.

¿Qué cambios físicos anunció Yana Karpova que se hará?

La cantante rusa al parecer está enfocada en mejorar su aspecto físico y para esto ha recurrido a expertos en ciencia médica para hacerse algunos retoques.

Precisamente, la influenciadora sorprendió a sus seguidores en la jornada del 23 de septiembre al revelarles que se haría un nuevo cambio físico.

Aunque dejó claro que para este no tendrá que pasar por el quirófano, sí tendrá un visible cambio físico que podría gustar o no a sus seguidores.

Yana Karpova compartió una fotografía suya frente al espejo en el que se mostró sentada jugando con su cabello.

La cantante rusa le puso misterio al tema de su cambio y le expresó a sus seguidores: "Adivina qué cambios me voy a realizar", colocando como opciones un corte nuevo, un color diferente o extensiones de cabello.

¿Qué procedimientos estéticos se hizo Yana Karpova recientemente?

Yana Kaporva dejó intrigados a sus seguidores sobre los diferentes cambios que se hará en su cabello, ya que especificó que serían varios.

Cabe resaltar que, semanas atrás la influenciadora les había revelado a sus seguidores que se había hecho dos procedimientos una rinomodelación y una una liposucción.

La cantante precisamente todavía se encuentra recuperándose de estos procedimientos y aunque ya dejó ver los resultados, ha asegurado que todavía tiene que desinflamarse más.

Yana Karpova reveló los procedimientos que se hará. (Foto Canal RCN)

¿Yana Karpova tuvo percance de salud?

La influenciadora rusa en los últimos días preocupó a sus seguidores luego que su pareja, Marlon Solórzano, les revelara a sus seguidores que ella se encontraba mal de salud.

El exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia les contó a sus seguidores que la cantante rusa tenía un problema de salud y que no había tenido la atención correcta en su EPS.

Al parecer, tras recuperarse de su percance de salud, la modelo rusa decidió continuar con sus cambios físicos.