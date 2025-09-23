Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ella es Angie Miller, la presunta novia de B-King: esto se sabe

Tras el fallecimiento de B-King, miles de internautas han generado opiniones tras conocer quien sería su presunta novia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella sería la actriz que sería la posible novia de B-King
Reconocida actriz sería la posible novia de B-King. | Foto: Canal RCN

El pasado 22 de septiembre los nombres de Bayron Sánchez, o más conocido como B-King y Jurge Luis Herrera, o artísticamente como Regio Clown, se convirtieron en tendencia mediática al ser hallados sin vida en el municipio de Cotitlán, México.

La noticia fue principalmente revelada por fuentes internacionales en la que confirmaron que ambos artistas fueron capturados tras salir del gimnasio en el que estaban. Luego de varios días de preocupación, se confirmó la noticia que ambos habían fallecido en graves condiciones.

¿Quién es la presunta pareja de B-King?

Desde luego, varios internautas y allegados de B-King y Regio Clown han generado una ola de comentarios emotivos tras su lamentable pérdida en la que fueron desafortunadamente as#sin#dos en desgarradoras condiciones. Así también, las autoridades se encuentran en las presuntas investigaciones de los hechos.

Además, varios navegantes se han sorprendido con la cercanía que tenía B-King con la actriz Angie Miller, quien ha compartido a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 119 mil seguidores un video en el que se les observa bailando de manera especial y en la descripción de la publicación dice lo siguiente

“Mi colombiano favorito”, añadió Angie. A lo que enseguida B-King le respondió: “Bebé, qué energía, vida eterna”.

Con base en esto, la actriz señaló que tenía un vínculo especial con B-King tras varias anécdotas que vivieron juntos en México. Aunque no confirmaron su relación, se han generado varias especulaciones en redes sociales en el que podrían estarse conociendo de una manera sentimental.

Ella sería la actriz que sería la posible novia de B-King
¿Quién es la actriz que despidió emotivamente a B-King? | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue el mensaje de despedida que le dejó la actriz a B-King?

Cabe destacar que la actriz venezolana Angie Miller compartió desalentadoras publicaciones en las que compartió la gran melancolía que sintió tras el fallecimiento de B-King. Aunque no confirmó públicamente tener una relación con el artista, expresó con un tono desgarrador las siguientes palabras:

“El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria. Qué dolor todo esto. Te voy a querer siempre Byron”, añadió la actriz Angie Miller.

Ella sería la actriz que sería la posible novia de B-King
Este fue el romántico mensaje que compartió la actriz tras fallecimiento de B-King. | Foto: Canal RCN

Desde luego, el fallecimiento de B-King y Dj Regio Clown sigue bajo las investigaciones mexicanas al dejar un profundo vacío en todos sus allegados.

