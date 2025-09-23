Karina García impacta a sus fans con inesperada confesión: "Estoy en la mejor versión"

La modelo y creadora de contenido digital Karina García sorprendió a sus seguidores al confesar, durante un reciente live en sus redes sociales, que atraviesa su mejor momento personal y espiritual.

La influencer abrió su corazón y compartió con sus fans cómo se siente actualmente en distintos aspectos de su vida.

Karina García comparte con sus fans que vive su mejor momento. Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Karina García sobre su mejor versión?

“Estoy en la mejor versión que una persona pueda tener”, expresó García, mostrando su alegría y satisfacción por la etapa que vive.

La creadora de contenido añadió: “Me siento súper feliz porque me siento tranquila, en el mejor momento a nivel personal, espiritual, físico y mental. Obviamente uno tiene altos y bajos, pero ahora estoy en una versión muy chévere, muy madura”.

Karina también reveló algunos hábitos que la han ayudado a mantenerse en equilibrio y disfrutar de esta etapa: dormir temprano y cuidar su alimentación son algunas de las rutinas que la mantienen en armonía.

Por supuesto, los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar: algunos escribieron, “Se ve tan linda y radiante”, mientras que otros señalaron, “¿Y está facturando?”, haciendo alusión a la lujosa vida que lleva la paisa.

¿Cuál fue el regalo que Karina García recibió en el Día de Amor y Amistad?

Recientemente, Karina García y el cantante Andrés Altafulla dejaron claro que siguen juntos al compartir un emotivo gesto en el Día de Amor y Amistad.

El 20 de septiembre, la modelo mostró en sus historias de Instagram un detalle muy especial: un enorme ramo de rosas rojas en forma de corazón, acompañado de una caja de chocolates y globos rojos, entregado directamente en la puerta de su casa.

Aunque no se confirmó quién lo envió, muchos seguidores interpretaron que el regalo era de parte de Altafulla.

Este gesto se da justo en un momento en que ambos habían preferido no pronunciarse sobre los rumores de separación.

Karina García se había enfocado en compartir sus proyectos personales y familiares, mientras que Andrés Altafulla, en entrevistas recientes, había reiterado su admiración y compromiso con la relación, además de buscar expandir su carrera musical a nivel internacional.