Aida Victoria Merlano sorprendió con su figura tras dos meses de posparto, le llovieron elogios

La influenciadora Aida Victoria Merlano mostró cómo luce tras casi dos meses de haber dado a luz a su hijo Emiliano.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Aida Victoria Merlano en su posparto
Aida Victoria Merlano presume su figura en su posparto/Canal RCN

La influenciadora Aida Victoria Merlano sorprendió a sus millones de fanáticos con cautivadoras fotografías luciendo su figura a casi dos meses de haber dado a luz a su hijo Emiliano, fruto de su matrimonio con el empresario Juan David Tejada.

¿Cómo lució Aida Victoria Merlano a sus casi dos meses de posparto?

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías de ella desde su cuarto en su lujosa casa presumiendo sus curvas.

En las instantáneas se ve a la barranquillera dejando al descubierto cómo está tras pocas semanas de posparto de su primogénito.

En las imágenes se logra apreciar que la creadora de contenido logró recuperar la figura que tenía antes de su proceso de gestación de su pequeño.

Con la publicación, aprovechó para dedicar un mensaje motivacional y darle ánimos a sus fieles admiradores.

"El futuro tiene perfeccionada la habilidad de hacernos pedazos los planes; por eso se debe pensar en él, sin vivir en él. El aquí y ahora, es lo único que tienes", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró una lluvia de elogios de sus fanáticos que destacaron lo bien que se ve en tan poco tiempo del nacimiento de su pequeño y señalaron que sigue igual de cautivadora.

Otros bromearon indicando que ojalá pudiera dar a luz y verse así, otros le indicaron que parecía que no tuviera un hijo y algunos insistieron en que se hizo alguna intervención.

¿Qué hizo Aida Victoria Merlano para recuperar tan rápido su figura luego de tener a su hijo?

La influenciadora Aida Victoria Merlano ha destacado en varias ocasiones a sus fanáticos que, aunque pensó en intervenirse para mejorar su apariencia después del embarazo no lo hizo y se ha logrado recuperar gracias a lo estricta que ha sido con su alimentación y buenos hábitos como el ejercicio.

Además, destacó que la lactancia también le ha ayudado bastante para estar bien.
Por ahora, Aida Victoria Merlano sigue disfrutando de su maternidad y compartiendo algunos detalles con sus fanáticos sobre esta nueva etapa en su vida.

