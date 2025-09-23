Padre de Lamine Yamal reaccionó tras perder el Balón de Oro 2025 y cuestionó el premio

El Balón de Oro 2025 dejó emociones encontradas en el mundo del fútbol, y aunque Lamine Yamal se llevó el Trofeo Kopa al mejor futbolista joven de la temporada, el gran reconocimiento de la noche quedó en manos de Ousmane Dembélé.

El resultado no solo sorprendió sino que también provocó una fuerte reacción por parte de Mounir Nasroui, padre del jugador, quien no ocultó su indignación y sembró dudas sobre la transparencia del prestigioso premio.

¿Qué fue lo que más incomodó a Mounir Nasroui?

Para el padre del delantero, la gala representó mucho más que una derrota deportiva, en su visión, el trabajo y la temporada impecable de su hijo lo posicionaban como el verdadero merecedor del Balón de Oro.

El malestar se reflejó desde el momento en que se anunció al ganador y se intensificó a medida que avanzaba la noche, el disgusto se tradujo en palabras duras contra la organización del premio, ya que, según Nasroui, la elección no respondió a los méritos deportivos de Lamine Yamal.

¿Por qué considera que Yamal debía ganar el Balón de Oro?

La defensa de Mounir Nasroui se centró en la calidad deportiva de su hijo y en el impacto que ha tenido en tan corto tiempo dentro del equipo, pues con apenas 18 años, Lamine Yamal ha logrado convertirse en pieza clave de un club histórico y en uno de los jugadores más determinantes de Europa.

Lamine Yamal no se ha pronunciado al respecto (Foto AFP / FRANCK FIFE)

Más allá de los argumentos deportivos, lo que más llamó la atención fue la manera en que su padre elevó el discurso hasta poner en duda la credibilidad de un premio con décadas de tradición.

Sus palabras no solo generaron debate entre aficionados, sino que también abrieron la discusión sobre la forma en que se decide al ganador y los criterios reales que pesan en la votación.

¿Qué consecuencias pueden tener las declaraciones del padre de Lamine Yamal?

Algunos interpretaron su reacción como la expresión natural de un padre que defiende a su hijo en un escenario de máxima competencia y otros lo consideraron como un comportamiento que podría restar protagonismo al propio Lamine Yamal.

El joven futbolista español cumplió 18 años (Foto AFP / MANAURE QUINTERO)

La promesa de que el próximo año el trofeo viajará a España refleja la confianza absoluta en el talento de Lamine Yamal, sin embargo, también recuerda que las controversias que rodean al Balón de Oro pasaron en esta ocasión de lo deportivo a lo personal.