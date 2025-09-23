Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Falleció Rudi Johnson, exjugador de la NFL y estrella de los Cincinnati Bengals

Rudi Johnson, exestrella de los Bengals en la NFL, murió a los 45 años en Florida. Familiares señalaron que luchaba con su salud mental.

Rudi Johnson
Falleció Rudi Johnson, exjugador de la NFL y estrella de los Cincinnati Bengals. (Foto Donald Miralle / AFP)

El exjugador de la NFL Rudi Johnson, recordado por su paso en los Cincinnati Bengals, murió a los 45 años en Florida.

La noticia fue confirmada este martes, generando conmoción en el mundo del deporte estadounidense.

¿Cuál fue la causa de muerte de Rudi Johnson?

Las autoridades informaron que Johnson falleció por suicidi0 poco después de la medianoche del martes en Florida. Allegados confirmaron que en los últimos meses había estado luchando con dificultades de salud mental que no pudo superar.

De acuerdo con TMZ Sports, Johnson había estado atravesando problemas relacionados con su salud mental y con las posibles secuelas del CTE (encefalopatía traumática crónica), una enfermedad degenerativa asociada a los golpes en la cabeza que suelen sufrir los jugadores de fútbol americano.

¿Qué es CTE (encefalopatía traumática crónica)?

La CTE es una enfermedad cerebral degenerativa que se asocia a golpes repetidos en la cabeza y a traumatismos craneales comunes en deportes de contacto como el fútbol americano, el boxeo o el hockey.

Se desarrolla de manera progresiva y puede aparecer años después de que una persona haya dejado de exponerse a impactos. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

  • Problemas de memoria y concentración.
  • Cambios de personalidad y de comportamiento.
  • Depresión, ansiedad y otras dificultades de salud mental.
  • Deterioro cognitivo progresivo que en algunos casos puede derivar en demencia.

¿Quién era Rudi Johnson?

Rudi Johnson nació en 1979 y se destacó desde temprana edad en el fútbol americano universitario. En Auburn University se convirtió en una de las figuras más importantes, al punto de ganar el premio SEC Player of the Year por su desempeño.

Fue elegido en la cuarta ronda del Draft de la NFL en 2001 por los Cincinnati Bengals. Tras dos primeras temporadas con poca participación, Johnson explotó en su tercer año. Entre 2003 y 2006 acumuló más de 4.000 yardas y 36 anotaciones, consolidándose como uno de los corredores más importantes de la franquicia en esa época.

Rudi Johnson
Rudi Johnson jugó en los Cincinnati Bengals y se consolidó como uno de los corredores más importantes. (Foto Andy Lyons / AFP)

En 2008 jugó su última temporada en la NFL con los Detroit Lions, poniendo fin a una carrera profesional marcada por consistencia y poder ofensivo.

Más allá de lo deportivo, Johnson creó su propia fundación con el objetivo de apoyar a niños y familias a través de programas comunitarios. Según allegados, dedicó sus últimos años a ayudar tanto dentro como fuera del campo, lo que dejó una huella en quienes lo conocieron.

