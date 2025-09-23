Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García hizo llorar a Yaya Muñoz tras enfrentarse en ring de boxeo

Karina García sorprendió a Yaya Muñoz con su habilidad para boxear y por poco la manda al médico: "Casi me noquea"

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García y Yaya Muñoz se enfrentaron en boxeo
Karina García y Yaya Muñoz tuvieron enfrentamiento de boxeo. (Fotos Canal RCN)

Karina García está enfocada en su enfrentamiento de boxeo con la influenciadora mexicana Karely Ruiz en el evento de WestCol llamado ‘Stream Fighters 4’.

¿Por qué Karina García y Yaya Muñoz se enfrentaron en ring de boxeo?

Karina García en las últimas semanas se ha dejado ver entrenando con gran disciplina para lo que será su enfrentamiento a la mexicana.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha tenido toda una rutina personalizada para prepararse a su pelea de boxeo.

Asimismo, algunos amigos de la influenciadora paisa la han acompañado en su preparación y hasta se han animado a colocarse los guantes para entrenar con ella.

Una de ellas fue la periodista Yaya Muñoz, quien recientemente decidió enfrentarse en el cuadrilátero con Karina García.

Yaya Muñoz y Karina García se enfrentaron en ring de boxeo
Yaya Muñoz y Karina García se enfrentaron en ring de boxeo. (Fotos Canal RCN)

¿Por qué Yaya Muñoz terminó llorando tras enfrentamiento de boxeo con Karina García?

A través de redes sociales, Yaya Muñoz y Karina García compartieron algunos videos de su enfrentamiento en donde la periodista terminó casi llorando.

En un audiovisual quedó el momento en el que ambas se encontraban enfrentándose cuando de repente Karina García sorprendió a Yaya Muñoz con un golp* en su rostro.

Yaya Muñoz quedó no ocultó el dolor que le causó el golp* de Karina en su boca, por lo que terminó el enfrentamiento diciendo que sintió que la iba a noquear y haciendo el gesto como si fuera a llorar.

Karina García no dudó en acercársele a su amiga a pedirle disculpas por el golp* y mirar que no le hubiese dejado alguna marca.

¿Cuándo es el enfrentamiento de boxeo entre Karina García y Karely Ruiz?

Karina García le demostró a Yaya Muñoz y a sus seguidores que su entrenamiento ya está dando sus frutos y que ya está casi lista para enfrentarse a la mexicana Karely Ruiz.

Cabe recordar que Karina y Karely se enfrentarán en Bogotá el próximo 18 de octubre, donde miles de personas asistirán al recinto y otros se conectarán con el evento de ‘Stream Fighters 4’.

La mexicana semanas atrás expresó cómo se sentía previo a enfrentarse a Karina García, asegurando que sabía que al ser visitante no tendría el apoyo de los asistentes, algo que podría jugar en su contra.

