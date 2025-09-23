Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exprotagonista de Patito Feo vivió un momento incómodo al pedir un beso en una entrevista

Brenda Asnicar sorprendió a todos en una entrevista al intentar recrear su primer beso televisivo con Gastón Soffritti, generando incomodidad.

Brenda Asnicar incomodó a Gastón Soffritti al querer revivir su primer beso Foto AFP/Andrew H. Walker
Brenda Asnicar lleva más de dos décadas vinculada al mundo del espectáculo, desde sus primeras apariciones en programas infantiles hasta su incursión en la música.

La actriz argentina se ha caracterizado por generar momentos memorables en pantalla, sin embargo, en una reciente entrevista protagonizó una situación que para muchos fue graciosa al recordar y tratar de revivir su primer beso de televisión con el actor Gastón Soffritti, compañero de elenco en sus inicios.

El episodio rápidamente circuló en redes sociales y dejó a los usuarios entre la sorpresa y la incomodidad debido a la espontaneidad con la que la artista reaccionó cuando recordaba sus momentos icónicos en pantalla.

¿Cómo surgió el recuerdo de su primer beso en la ficción?

Durante el programa, Brenda trajo a colación un detalle de su infancia actoral, su primer beso en televisión y lo había compartido precisamente con Gastón Soffritti.

El comentario que inicialmente parecía un simple recuerdo tomó otro rumbo cuando la actriz decidió proponerle a Gastón recrear ese momento frente a las cámaras.

 

El actor que no esperaba la propuesta, se mostró sorprendido y respondió con nerviosismo que no era posible por su situación sentimental actual, volviendo incómodo el momento y dando pie a un cruce de palabras que expuso a ambos ante el público.

Brenda al notar lo inoportuno de su propuesta, se disculpó de inmediato pero ya había varias reacciones y comentarios por parte de los espectadores de la entrevista.

¿Qué impacto generó este momento en el público?

Las reacciones no esperaron, en redes los seguidores de ambos artistas comentaron que, aunque lo tomaron con humor había sido una propuesta inesperada y señalaron la imprudencia de la pregunta.

Lo cierto es que el episodio se convirtió en uno de los temas comentados del día, devolviendo a la memoria colectiva la épica en la que ambos formaban parte de la producción de Patito Feo marcando a toda una generación.

¿Cómo ha evolucionado la carrera de Brenda Asnicar?

El camino profesional de Asnicar ha sido versátil, con apenas 11 años dio sus primeros pasos en televisión y poco tiempo después alcanzó fama internacional gracias a su papel en Patito Feo como una de las protagonistas.

Ficciones de Pol-ka, Nickelodeon y Telemundo la tuvieron entre sus protagonistas, consolidando una carrera que no solo se limitó a la actuación, sino que también se expandió hacia la música, convirtiéndose en una figura influyente que despierta interés en cada aparición

