La frase que B-King recordaba de su padre: “Bienvenido a este mundo de lobos”

En redes sociales volvió a circular un mensaje que B-King publicó en el Día del Padre y que hoy adquiere un peso distinto tras su fallecimiento. En aquel texto, el artista urbano recordaba una frase que su padre le dijo al nacer: “Bienvenido a este mundo de lobos”.

¿Qué decía la publicación de B-King en el Día del Padre?

En junio de 2024, B-King usó su cuenta oficial en Instagram para escribir unas palabras que, según comentan sus seguidores, reflejaba la sabiduría de su padre. En el texto, comenzó citando una frase que asegura haber escuchado al nacer:

“Bienvenido a este mundo de lobos. Cuando nací fue la frase que dijiste. Y más cierta no puede ser”.

Luego agregó que, aunque no tuvo la oportunidad de compartir ni aprender junto a su padre, confiaba en que Dios lo tenía cuidando cada uno de sus pasos. Según los internautas, esta publicación fue un gesto de agradecimiento que dejó en evidencia el cariño con el que este artista trata a sus seres queridos.

¿Qué significado tiene esta frase en la historia de B-King?

Tras confirmarse la muerte de B-King y Regio Clown en México, volvió a circular esta frase, debido a que, el propio artista la recordaba como un consejo de vida que llevaría consigo por siempre.

Hoy esa expresión suena distinta. Para muchos seguidores, no solo era una advertencia sobre la vida dura que enfrentaría, sino que ahora, después de su muerte, la interpretan como una especie de presagio. En redes, algunos usuarios comentan que esos “lobos” representan a quienes le quitaron la vida.

La frase que el padre de B-King le dedicó al nacer. / (Foto de Freepik)

Así, lo que antes era un mensaje personal y familiar se transformó en un lema que ilustra tanto la lucha de B-King por abrirse paso en la música urbana como las circunstancias que marcaron su final.

¿Quién era B-King y cuál es su historia?

Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, fue un cantante y DJ colombiano de 31 años que logró abrirse paso en la escena urbana gracias a su estilo y presencia en redes sociales. Nacido en Santander y radicado desde niño en Medellín, empezó allí su camino en el reguetón.

En septiembre de 2025 viajó a México junto a Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, para cumplir compromisos laborales. Sin embargo, el 16 de ese mes familiares y allegados perdieron contacto con ambos, lo que encendió las alertas en Colombia y México.

B-King, fue un cantante y DJ colombiano de 31 años. / (Foto del Canal RCN)

El 22 de este mismo mes, la Fiscalía del Estado de México confirmó que los dos artistas fueron hallados sin vida en la carretera que conduce de Ciudad de México a Cuautla. Las autoridades informaron que la identificación inicial se hizo por los tatuajes que llevaban y que las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso seguirán.