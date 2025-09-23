Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La frase que B-King recordaba de su padre: “Bienvenido a este mundo de lobos”

El mensaje “Bienvenido a este mundo de lobos”, que B-King recordaba de su padre, adquiere otro significado tras su fallecimiento.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
La frase que B-King recordaba de su padre
El consejo que B-King recibió de su padre / (Foto del Canal RCN)

En redes sociales volvió a circular un mensaje que B-King publicó en el Día del Padre y que hoy adquiere un peso distinto tras su fallecimiento. En aquel texto, el artista urbano recordaba una frase que su padre le dijo al nacer: “Bienvenido a este mundo de lobos”.

Artículos relacionados

¿Qué decía la publicación de B-King en el Día del Padre?

En junio de 2024, B-King usó su cuenta oficial en Instagram para escribir unas palabras que, según comentan sus seguidores, reflejaba la sabiduría de su padre. En el texto, comenzó citando una frase que asegura haber escuchado al nacer:

“Bienvenido a este mundo de lobos. Cuando nací fue la frase que dijiste. Y más cierta no puede ser”.

Luego agregó que, aunque no tuvo la oportunidad de compartir ni aprender junto a su padre, confiaba en que Dios lo tenía cuidando cada uno de sus pasos. Según los internautas, esta publicación fue un gesto de agradecimiento que dejó en evidencia el cariño con el que este artista trata a sus seres queridos.

Artículos relacionados

¿Qué significado tiene esta frase en la historia de B-King?

Tras confirmarse la muerte de B-King y Regio Clown en México, volvió a circular esta frase, debido a que, el propio artista la recordaba como un consejo de vida que llevaría consigo por siempre.

Hoy esa expresión suena distinta. Para muchos seguidores, no solo era una advertencia sobre la vida dura que enfrentaría, sino que ahora, después de su muerte, la interpretan como una especie de presagio. En redes, algunos usuarios comentan que esos “lobos” representan a quienes le quitaron la vida.

¿Qué significado tiene esta frase en la historia de B-King?
La frase que el padre de B-King le dedicó al nacer. / (Foto de Freepik)

Así, lo que antes era un mensaje personal y familiar se transformó en un lema que ilustra tanto la lucha de B-King por abrirse paso en la música urbana como las circunstancias que marcaron su final.

Artículos relacionados

¿Quién era B-King y cuál es su historia?

Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, fue un cantante y DJ colombiano de 31 años que logró abrirse paso en la escena urbana gracias a su estilo y presencia en redes sociales. Nacido en Santander y radicado desde niño en Medellín, empezó allí su camino en el reguetón.

En septiembre de 2025 viajó a México junto a Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, para cumplir compromisos laborales. Sin embargo, el 16 de ese mes familiares y allegados perdieron contacto con ambos, lo que encendió las alertas en Colombia y México.

¿Quién era B-King y cuál es su historia?
B-King, fue un cantante y DJ colombiano de 31 años. / (Foto del Canal RCN)

El 22 de este mismo mes, la Fiscalía del Estado de México confirmó que los dos artistas fueron hallados sin vida en la carretera que conduce de Ciudad de México a Cuautla. Las autoridades informaron que la identificación inicial se hizo por los tatuajes que llevaban y que las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso seguirán.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Novia de Epa Colombia se pronuncia sobre su caso, espera que esté en libertad. Epa Colombia

Novia de Epa Colombia se pronunció tras su condena y envió un emotivo mensaje: esto dijo

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, rompió el silencio sobre su caso y realizó una sorprendente confesión.

Marlon Solórzano en La casa de los famosos Colombia 2025 - B-King durante entrevista con Buen día Colombia. Marlon Solórzano

Marlon Solórzano denunció amenazas tras su polémica reacción a la muerte de B-King

En las últimas horas, Marlon Solórzano reveló los mensajes que fueron interpretados como una clara amenaza en su contra.

Talento nacional

Ella es la madre de B-King, con quien conquistaba TikTok con divertidos videos

B-King mantenía una relación muy cercana con su madre, algo que siempre reflejaban en sus divertidas publicaciones en TikTok.

Lo más superlike

Desapareció Tayron Paredes, artista venezolano, en México Talento internacional

Denuncian desaparición de Tayron Paredes, artista venezolano en México, tras la muerte de B-King

Familiar del artista venezolano hizo la denuncia y autoridades mexicanas investigan posible conexión con el crimen de B-King y Regio Clown.

Cinta de luto. Talento internacional

Exesposo de Débora Estrella rompió el silencio tras el trágico accidente aéreo: "sigo sin creerlo"

La reacción de Silvestre Dangond al ser golpeado por una lata de cerveza en Barranquilla Silvestre Dangond

Silvestre Dangond reaccionó así al golpe que recibió durante su concierto en Barranquilla

MasterChef Celebrity Colombia

Participantes compiten para elegir equipos en MasterChef, así quedaron conformados

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?