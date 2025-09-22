¿Quién es B King? Exesposo de Marcela Reyes y cantante colombiano desaparecido en México

Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King, es un cantante y DJ colombiano reconocido en el campo del reguetón. Su reciente desaparición en México, ocurrida el 16 de septiembre de 2025, ha generado el llamado de autoridades y familiares para dar con su paradero.

¿Quién es B King y cómo se consolidó en el reguetón colombiano?

B King, de 31 años y nacido en Santander, se trasladó desde niño a Medellín junto con su familia. En la capital antioqueña inició su camino musical dentro del reguetón, género que lo proyectó a escenarios internacionales y le abrió espacio en la industria musical colombiana.

Entre sus canciones más conocidas están Qué rico besarnos, Me necesitas y Made in Cali, temas que le han permitido presentarse en distintas ciudades del país y en el exterior, consolidando su nombre dentro del género urbano.

B-King tiene una carrera musical enfocada en el género urbano. / (Foto del Canal RCN)

Los internautas destacan que su presencia en redes sociales y en medios de entretenimiento se amplificó gracias a su relación con la DJ Marcela Reyes. Afirman que, aunque su vida privada no definió su carrera, sí aumentó su visibilidad y el interés del público en su trayectoria musical.

¿Qué se sabe de la desaparición de B King en México?

El 16 de septiembre de 2025, B King compartió un video agradeciendo al público mexicano tras un concierto. Sin embargo, horas después sus familiares y allegados perdieron contacto con él.

En redes sociales se destaca que existen dos versiones sobre el momento en que desapareció: una señala que fue visto al salir de un gimnasio en Polanco, Ciudad de México, y otra indica que su desaparición ocurrió después del evento musical al cual asistiría.

La preocupación aumentó cuando Marcela Reyes, a través de redes sociales, pidió apoyo al presidente Gustavo Petro. El mandatario respondió con un mensaje dirigido a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, solicitando colaboración para localizar al artista y a su colega Jorge Herrera, también desaparecido desde ese día.

¿Cómo fue la relación entre B King y Marcela Reyes?

B King y Marcela Reyes mantuvieron una relación sentimental que duró cerca más de cinco años y culminó en 2024. Según entrevistas dadas a medios colombianos, ambos pasaron por momentos de dificultad emocional antes de separarse. La DJ confesó que la ruptura le generó dolor, mientras que B King relató que se sentía agobiado.

La relación de B King y Marcela Reyes culminó en 2024. / (Fotos del Canal RCN)

Aunque su relación terminó, la situación actual del artista ha motivado muestras de solidaridad por parte de Reyes y de sus seguidores, quienes comparten mensajes pidiendo que las autoridades avancen en la investigación.