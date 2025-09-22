Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Quién es B King? Exesposo de Marcela Reyes y cantante colombiano desaparecido en México

B King, cantante colombiano y exesposo de Marcela Reyes, desapareció en México. Su caso genera preocupación en ambos países.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
B King, exesposo de Marcela Reyes y cantante colombiano
B King, artista desaparecido en México / (Foto del Canal RCN)

Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King, es un cantante y DJ colombiano reconocido en el campo del reguetón. Su reciente desaparición en México, ocurrida el 16 de septiembre de 2025, ha generado el llamado de autoridades y familiares para dar con su paradero.

Artículos relacionados

¿Quién es B King y cómo se consolidó en el reguetón colombiano?

B King, de 31 años y nacido en Santander, se trasladó desde niño a Medellín junto con su familia. En la capital antioqueña inició su camino musical dentro del reguetón, género que lo proyectó a escenarios internacionales y le abrió espacio en la industria musical colombiana.

Entre sus canciones más conocidas están Qué rico besarnos, Me necesitas y Made in Cali, temas que le han permitido presentarse en distintas ciudades del país y en el exterior, consolidando su nombre dentro del género urbano.

¿Quién es B King?
B-King tiene una carrera musical enfocada en el género urbano. / (Foto del Canal RCN)

Los internautas destacan que su presencia en redes sociales y en medios de entretenimiento se amplificó gracias a su relación con la DJ Marcela Reyes. Afirman que, aunque su vida privada no definió su carrera, sí aumentó su visibilidad y el interés del público en su trayectoria musical.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe de la desaparición de B King en México?

El 16 de septiembre de 2025, B King compartió un video agradeciendo al público mexicano tras un concierto. Sin embargo, horas después sus familiares y allegados perdieron contacto con él.

En redes sociales se destaca que existen dos versiones sobre el momento en que desapareció: una señala que fue visto al salir de un gimnasio en Polanco, Ciudad de México, y otra indica que su desaparición ocurrió después del evento musical al cual asistiría.

La preocupación aumentó cuando Marcela Reyes, a través de redes sociales, pidió apoyo al presidente Gustavo Petro. El mandatario respondió con un mensaje dirigido a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, solicitando colaboración para localizar al artista y a su colega Jorge Herrera, también desaparecido desde ese día.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la relación entre B King y Marcela Reyes?

B King y Marcela Reyes mantuvieron una relación sentimental que duró cerca más de cinco años y culminó en 2024. Según entrevistas dadas a medios colombianos, ambos pasaron por momentos de dificultad emocional antes de separarse. La DJ confesó que la ruptura le generó dolor, mientras que B King relató que se sentía agobiado.

¿Cómo fue la relación entre B King y Marcela Reyes?
La relación de B King y Marcela Reyes culminó en 2024. / (Fotos del Canal RCN)

Aunque su relación terminó, la situación actual del artista ha motivado muestras de solidaridad por parte de Reyes y de sus seguidores, quienes comparten mensajes pidiendo que las autoridades avancen en la investigación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Filtran supuesta foto de WestCol sin diseño de sonrisa Talento nacional

Filtran supuesta foto de WestCol de sus dientes sin diseño de sonrisa: ¿cómo luce?

Internautas filtran supuesta foto de WestCol en el que sorprende con su físico tras mostrarse sin diseño de sonrisa.

Mafe Walker dice que recibe mensajes telepáticos de naves alienígenas cercanas a la Tierra Mafe Walker

Mafe Walker asegura haber tenido contacto espiritual con la actriz Sandra Reyes

Mafe Walker sorprendió al contar que Sandra Reyes se le manifestó en un estado de plenitud y le envió un mensaje lleno de energía positiva.

Revelan quiénes serían los responsables de la desaparición de B-King en México Talento nacional

Revelan presuntos responsables de la desaparición de B-King en México: esto se sabe

La desaparición de B-King en México da un giro: revelan quiénes serían los presuntos responsables.

Lo más superlike

Peso Pluma sorprende con nuevo corte de cabello Talento internacional

Peso Pluma sorprendió con un radical cambio de look que desató halagos en redes sociales

Peso Pluma se dejó ver en un video con su radical cambio de look, sorprendiendo a sus fans y generando miles de comentarios positivos.

Gloria Mutis en Miss Universe Colombia 2025. Miss Universe Colombia

Miss Santander recordó su trágica historia de vida en Miss Universe Colombia, el reality

Ayda Valencia habló del caso de B-King Talento nacional

Claravidente hizo angustiante predicción sobre B-King: "Él ya no está en este plano"

Foto de Shakira en su infancia Shakira

Tía de Shakira comparte foto inédita de la cantante en su infancia durante el Carnaval de Barranquilla

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?