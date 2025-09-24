Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así demostró La Tigresa del Oriente que es la fan número 1 del cantante Feid

La Tigresa del Oriente sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que demuestra por qué es la fan número uno de Feid.

La Tigresa del Oriente dejó ver en un video su admiración por Feid. (Foto: Vivien Killilea/Getty Images/ AFP)

La Tigresa del Oriente volvió a robarse la atención en redes sociales, pero esta vez, al publicar en TikTok un video que evidencia su admiración por Feid.

¿Cómo demostró La Tigresa del Oriente ser fan de Feid?

La cantante Juana Judith Bustos Ahuite, conocida en la industria musical como La Tigresa del Oriente, volvió a captar la atención en redes sociales al presumir su admiración por el colombiano Feid.

En un video compartido en TikTok, la artista peruana, famosa por sus peculiares canciones y su extravagante estilo, apareció luciendo una gorra verde como la del Ferxxo, sus icónicas gafas blancas y una chaqueta del mismo color que caracteriza al paisa, dejando claro que es su fan número uno.

La Tigresa del Oriente demostró ser fan de Feid
La Tigresa del Oriente dejó ver que es fan del cantante Feid. (Foto: Jason Koerner/Getty Images for Spotify/AFP)

Eso sí, sin perder su esencia, incorporó en el look detalles de animal print, sello que la ha acompañado durante toda su carrera.

De igual manera, allí mismo dejó ver que una de sus canciones favoritas del colombiano, es 'Luna', la cual interpretó a la perfección, mientras bailaba y hacía gestos con sus manos que caracterizan a los músicos del género urbano.

Finalmente, en la descripción del clip reafirmó su cariño por el cantante, dejando escrito que es fan del Ferxxo.

¿Qué dijeron los internautas sobre el video de La Tigresa del Oriente mostrando que es fan de Feid?

El video, que ya supera las 14 mil visitas, generó una oleada de comentarios dirigidos a la artista de 79 años, resaltando que sigue siendo toda una figura que no teme al qué dirán.

Algunos usuarios incluso aprovecharon la ocasión para pedirle a Salomón Villada Hoyos, nombre de pila de Feid, que considere una colaboración musical con La Tigresa del Oriente.

Otros, en cambio, reaccionaron con humor y dejaron mensajes en tono de burla, asegurando que hasta la relación de Karol G podría verse en juego.

Esta versión sí me gusta”, “La colaboración que necesitamos” y “Tiembla Karol G” fueron solo algunos de los comentarios más destacados.

La Tigresa del Oriente demostró su admiración con Feid con un video
La Tigresa del Oriente recibió miles de comentarios por su video bailando y cantando como Feid. (Foto: Hector Vivas/Getty Images/AFP)

¿Quién es La Tigresa del Oriente?

La Tigresa del Oriente es una cantante, compositora y actriz peruana nacida en 1945. Se hizo popular por su estilo extravagante, sus vestuarios coloridos con estampados de animal print y un maquillaje llamativo que la convirtieron en un ícono de la cultura pop latinoamericana.

Su carrera despegó gracias a la viralización de sus canciones en internet, donde temas como 'Nuevo Amanecer' y 'Apaga la luz' le dieron reconocimiento internacional.

Con su personalidad irreverente y única, ha logrado mantenerse vigente en el mundo del entretenimiento, siendo considerada un fenómeno de las redes sociales y de la música tropical.

