Ella es la madre de B-King, con quien conquistaba TikTok con divertidos videos

Tras la partida de B-King, en redes sociales comenzaron a circular emotivos videos del artista junto a su madre en TikTok, reflejando el estrecho y cariñoso vínculo que compartían.

¿Quién es la madre de B-King?

El nombre de Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B-King, continúa siendo tendencia en redes sociales tras confirmarse el trágico desenlace de su búsqueda en México.

Ante esta noticia, muchos de sus seguidores y quienes han seguido de cerca su historia han comenzado a interesarse por su entorno familiar, recordando especialmente la estrecha relación que tenía con su madre a través de videos compartidos en TikTok.

B-King compartía una estrecha relación con su madre, como se evidencia en sus redes sociales. (Foto: Canal RCN)

En la plataforma, bajo el usuario nanita_sa y con más de 42 mil seguidores, aparece Adriana, la madre de B-King, quien protagonizaba junto a él divertidas publicaciones que reflejaban la complicidad y cercanía entre ambos.

Aunque poco se sabe de la mujer, los videos que aparecen en su perfil dejan ver que se sentía muy orgullosa de la trayectoria que B-King estaba construyendo en la música, y no dudaba en acompañarlo con mensajes de apoyo y momentos llenos de complicidad.

¿Qué ha dicho la madre de B-King tras su fallecimiento?

Tras el reconocimiento oficial por parte de las autoridades mexicanas y los familiares de los implicados, la madre de B-King ha optado por mantenerse en silencio frente a la tragedia.

No obstante, días antes había dejado entrever su angustia a través de su cuenta privada de Instagram, donde expresaba entre oraciones su deseo de volver a ver a su hijo sano y salvo, reflejando así el profundo dolor que la embargaba.

El 22 de septiembre de 2025, las autoridades mexicanas confirmaron la muerte de B-King. (Foto: Freepik)

¿Qué le pasó a B-King?

B-King había viajado a México junto a su mánager y al artista Regio Clown para cumplir con varios eventos en los que habían sido contratados.

Sin embargo, la tarde del 16 de septiembre desaparecieron tras salir de un gimnasio, lo que encendió las alarmas y dio inicio a una intensa búsqueda que, días después, tendría un desenlace trágico.

Por ahora, las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del caso que hoy estremecen a todo un país.