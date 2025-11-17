Yeferson Cossio enfrenta la pregunta de si realmente es feliz con su novia después de comprometerse

El creador de contenido antioqueño Yeferson Cossio se va a casar con su novia Carolina Gómez.

Después de tres años de relación, el influenciador tomó la decisión de que su novia se convierta en esposa y vayan juntos al altar. Sin embargo, son varios los detalles que faltan por conocerse de la propuesta.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón hace advertencia pública contra La Piry tras salir de 'La mansión de Luinny'

Yeferson Cossio estuvo en entrevista con la propuesta de conversación de la periodista Eva Rey, allí se refirió al matrimonio y otros aspectos.

¿Qué reveló Yeferson Cossio de su boda con Carolina Gómez?

Lo primero que comentó el influencer es que la boda se va a correr un mes, de modo que sería en febrero de 2026 por falta de tiempo para las preparaciones.

Asimismo, la boda no sería en Colombia, sino que el destino elegido es Curazao. De hecho, podría durar varios días, pues se prevé que son más de 500 invitados.

"La boda un día, pero la idea es queden", dijo Yeferson Cossio.

Yeferson Cossio se casará con Carolina Gómez a principios de 2026 | Foto del Canal RCN.

En cuanto al anillo, confesó que le dio Carolina Gómez una joya extravagante, equivalente a un lujoso reloj que recibió.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio tras ausencia de Feid en los Latin Grammy 2025, ¿confirmó ruptura?

¿Yeferson Cossio es feliz con Carolina Gómez tras comprometerse? Esto respondió

No obstante, la pregunta es que Yeferson Cossio se ha mostrado en redes sociales como un hombre libre, al que le gusta la fiesta y no le importa el qué dirán. En efecto, muchos se preguntan por qué decidió casarse.

"Ella ya me había insinuado que se quería casar, yo no... Por más enamorados que estábamos, yo no lo hubiese propuesto. ¡Qué miedo que me diga que no!, me muero", señaló Cossio.

Enseguida, indicó que la propuesta fue linda, pues recibió la ayuda para tener una sala de cine en la que se puso un video de los momentos que han vivido juntos. En el lugar estuvo toda la familia, allegados, amigos y demás.

"Cuando se acabó el video, apareció en letra grande '¿te quieres casa conmigo?', y salí yo en traje, le puse el anillo y se puso a llorar. Muy bonito, la verdad", recordó Yeferson.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate rompió el silencio con fuertes acusaciones por pleitos que tuvo con su exmánager

Por último, le preguntaron al influencer si estaba feliz con su futura esposa y respondió que sí, remarcó que está muy contento y no se ve en otro lado.