Yeferson Cossio enfrenta la pregunta de si realmente es feliz con su novia después de comprometerse

Yeferson Cossio estuvo en una entrevista en la que lo cuestionaron masivamente sobre el matrimonio que tendrá con Carolina Gómez.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yeferson Cossio, Carolina Gómez
Yeferson Cossio enfrenta la pregunta de si realmente es feliz con su novia después de comprometerse | Foto del Canal RCN.

El creador de contenido antioqueño Yeferson Cossio se va a casar con su novia Carolina Gómez.

Después de tres años de relación, el influenciador tomó la decisión de que su novia se convierta en esposa y vayan juntos al altar. Sin embargo, son varios los detalles que faltan por conocerse de la propuesta.

Yeferson Cossio estuvo en entrevista con la propuesta de conversación de la periodista Eva Rey, allí se refirió al matrimonio y otros aspectos.

¿Qué reveló Yeferson Cossio de su boda con Carolina Gómez?

Lo primero que comentó el influencer es que la boda se va a correr un mes, de modo que sería en febrero de 2026 por falta de tiempo para las preparaciones.

Asimismo, la boda no sería en Colombia, sino que el destino elegido es Curazao. De hecho, podría durar varios días, pues se prevé que son más de 500 invitados.

"La boda un día, pero la idea es queden", dijo Yeferson Cossio.

Yeferson Cossio
Yeferson Cossio se casará con Carolina Gómez a principios de 2026 | Foto del Canal RCN.

En cuanto al anillo, confesó que le dio Carolina Gómez una joya extravagante, equivalente a un lujoso reloj que recibió.

¿Yeferson Cossio es feliz con Carolina Gómez tras comprometerse? Esto respondió

No obstante, la pregunta es que Yeferson Cossio se ha mostrado en redes sociales como un hombre libre, al que le gusta la fiesta y no le importa el qué dirán. En efecto, muchos se preguntan por qué decidió casarse.

"Ella ya me había insinuado que se quería casar, yo no... Por más enamorados que estábamos, yo no lo hubiese propuesto. ¡Qué miedo que me diga que no!, me muero", señaló Cossio.

Enseguida, indicó que la propuesta fue linda, pues recibió la ayuda para tener una sala de cine en la que se puso un video de los momentos que han vivido juntos. En el lugar estuvo toda la familia, allegados, amigos y demás.

"Cuando se acabó el video, apareció en letra grande '¿te quieres casa conmigo?', y salí yo en traje, le puse el anillo y se puso a llorar. Muy bonito, la verdad", recordó Yeferson.

Por último, le preguntaron al influencer si estaba feliz con su futura esposa y respondió que sí, remarcó que está muy contento y no se ve en otro lado.

