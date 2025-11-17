Melissa Gate rompió el silencio con fuertes acusaciones por pleitos que tuvo con su exmánager

Desde República Dominica, la influencer Melissa Gate habló sobre su exmánager, puntualmente la persona que se encargó de sus redes sociales mientras ella participó en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Melissa Gate se fue en contra de su exmánager?

Sobre los problemas entre Melissa Gate y el joven, quien se conoce como Lucas Casthell, se sabía poco. Sin embargo, la influencer paisa decidió romper el silencio y reveló lo que sucedió con su ahora examigo.

De acuerdo con Melissa, le habrían entregado su teléfono celular a su mánager de ese entonces, mientras ella se encontraba en el reality del Canal RCN.

"Es un perro desgraciado, infeliz, muerto de hambre que me hizo hasta para vender", expresó Melissa Gate.

Melissa Gate no midió sus palabras contra su exmánager | Foto del Canal RCN.

Enseguida, señaló que el joven habría tomado su celular sabiendo que ella le habría dicho que si se le cerraban sus cuentas de redes sociales, las dejara así.

"No hizo nada con las redes. Lo único que hizo fue encargarse de pedir plata en mi nombre y gastársela él, en supuestos eventos para ir a gritar mi nombre fuera del reality. Eso era barato y el resto para el bolsillo", comentó.

¿Qué acusaciones hizo Melissa Gate sobre su exmánager?

Asimismo, la paisa indicó que cuando salió de La casa de los famosos Colombia, tuvo problemas porque le habrían robado dinero, ropa, perfumes.

En sus palabras, Gate relató que la gente le escribía porque le enviaban regalos para constatar si le habían llegado y, al parecer, se los hurtaban.

Melissa Gate reveló lo que habría sucedido con su exmánager | Foto del Canal RCN.

"Se robó lo más bonito, cadenas de oro, cositas que me mandaban... Tú sales de ahí y tú ya estabas en shock", recordó Melissa Gate.

Adicionalmente, la finalista del reality del Canal RCN reveló que fueron meses en los que estuvo alejada de la realidad, así que no esperaba que su excompañero de trabajo, al que encargó de sus redes, fuese a comportarse de la manera como ella lo describió.

La conversación de Melissa Gate se dio en el reality de La casa de Alofoke, propuesta de convivencia en la que ahora se encuentra participando en República Dominicana.