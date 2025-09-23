Así lucía B-King cuando era niño: esta es la foto que conmueve a sus seguidores

Una fotografía de B-King en su infancia, publicada por él mismo hace algún tiempo, volvió a cobrar vida en redes sociales. La imagen que evoca sus primeros años de vida, circula nuevamente entre sus seguidores, despertando recuerdos y emociones.

¿Cuál fue la foto de B-King que causó nostalgia en redes sociales?

Recientemente, una vieja foto de la niñez de Bayron Sánchez —el artista urbano conocido como B-King— empezó a moverse con fuerza en redes sociales. No era una publicación reciente: se trataba de una imagen que él mismo había compartido tiempo atrás y que los fans rescataron y viralizaron.

En la instantánea se ve a B-King cuando era niño, con una mirada curiosa y un aire enérgico que, según describen sus seguidores, ya daba pistas del 'flow' que, años después, lo caracterizaría en los escenarios.

Los comentarios no tardaron en aparecer. Muchos usuarios recordaron al niño que comenzó su camino musical en Medellín y vieron en la imagen un resumen de su transformación: del pequeño que soñaba con la música al artista que logró reconocimiento con temas como Qué rico besarnos, Me necesitas y Made in Cali.

¿Quién era B-King?

B-King fue un artista colombiano de 31 años que combinó su talento como DJ y cantante para abrirse paso en la escena urbana. Su vida personal estuvo en la mirada pública por su relación y posterior separación de la DJ Marcela Reyes, con quien estuvo un poco más de cinco años.

Según contaron en entrevistas previas, la ruptura fue difícil para ambos, aunque con el tiempo, lograron superarla y seguir caminos separados.

B-King fue un artista colombiano y expareja de la DJ Marcela Reyes / (Fotos del Canal RCN)

Su presencia en redes sociales y medios de entretenimiento creció aún más gracias a sus giras internacionales, en especial en México, donde recibió el cariño del público durante sus conciertos. En su último video publicado en redes, agradeció ese apoyo, un gesto que hoy tiene un significado especial para sus seguidores.

¿Qué le pasó a B-King?

El cantante viajó a México junto a Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, para cumplir compromisos laborales. Poco después de su llegada, familiares y allegados perdieron contacto con ellos. La desaparición encendió alertas en Colombia y México, motivando llamados de autoridades y figuras públicas para intensificar la búsqueda.

El 22 de septiembre, las autoridades del Estado de México confirmaron que ambos fueron hallados sin vida en una zona de difícil acceso. Medios mexicanos informaron que los cuerpos fueron identificados por sus tatuajes y que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del caso.

El 22 de septiembre del 2025, el artista fue hallado sin vida. / (Foto de Freepik)

En medio de la conmoción, la fotografía de la infancia de B-King volvió a circular con más fuerza en redes sociales. Los fans la rescataron y la convirtieron en un símbolo de memoria, destacando su aporte al reguetón y la huella que dejó en el género urbano colombiano.