Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exotic DJ, exnovio de Marcela Reyes, recibe críticas por una publicación tras la muerte de B-King

Exotic DJ, el ex de Marcela Reyes, causó polémica en redes con una publicación que dividió opiniones tras la muerte de B-King.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La expareja de Marcela Reyes, Exotic DJ, fue fuertemente criticado por una publicación tras el fallecimiento de B-King. (Foto: Canal RCN)

Daniel Alejandro Salinas, conocido artísticamente como Exotic DJ y quien fue la pareja de Marcela Reyes, generó revuelo en redes sociales tras publicar un mensaje pocas horas después de confirmarse la muerte del músico B-King.

Artículos relacionados

¿Qué fue lo que publicó Exotic DJ en redes después de la muerte de B-King?

El mundo de la música no sale de su asombro al conocer que B-King y su amigo Regio Clown fueron encontrados sin vida en México, tras varios días de búsqueda.

El fallecimiento de ambos artistas ha generado que varias celebridades expresen en sus redes sociales sus mensajes de condolencia e indignación ante lo ocurrido.

Sin embargo, otras celebridades como el exhabitante de La casa de los famosos Colombia, Marlon Solórzano, y la expareja de Marcela Reyes, Exotic DJ, fueron fuertemente criticados después de publicar mensajes y contenido que generaron divisiones.

El reconocido DJ, quien sufrió un atentado en noviembre de 2024, y quien tuvo que pasar por una difícil recuperación, acudió a su cuenta de Instagram para darle conocer a sus seguidores que había vuelto a los escenarios con mucha más fuerza.

No obstante, su publicación generó que varios de sus fans, le hicieran ver por medio de los comentarios su desacuerdo con su post en su cuenta de Instagram.

No importa cuántas veces caigamos, siempre regresamos más fuertes, con más luz y con más poder. De la mano de Dios", dijo.

Artículos relacionados

¿Qué críticas recibió Exotic DJ en redes tras la muerte de B-King?

Tras compartir el mensaje acompañado de dos fotos donde se le veía retomando sus actividades, Exotic DJ fue señalado por sus seguidores de mostrarse inapropiado y poco empático frente a la muerte de B-King y a la difícil situación de Marcela Reyes, madre de su hijo, quien recibió fuertes amenazas tras lo ocurrido con Bayron.

Un poco de empatía, no es momento para presumir", "Bayron (B-King) cuidó tu hijo por muchos años y no tenés empatía", "Justamente sacas eso hoy cuando al otro le quitaron la vida. Coherencia, el marketing para otro día", fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

Exotic DJ, expareja de Marcela Reyes fue criticado en redes por curioso post tras la muerte de B-King
Marcela Reyes mantuvo una relación con Exotic DJ, fruto de la cual nació el hijo que tienen en común. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Quién es Exotic DJ?

Exotic DJ es un productor y DJ colombiano que ganó notoriedad en la escena de la música electrónica y urbana en el país.

Aunque ya era conocido en su círculo musical, alcanzó mayor visibilidad mediática por su relación sentimental con la también DJ y empresaria Marcela Reyes, con quien tuvo un hijo.

Más allá de su faceta artística, el hombre de 29 años ha estado en el ojo público por episodios de su vida personal que se hicieron virales, como el escándalo de infidelidad en 2019, cuando Reyes descubrió que le era infiel con una de sus amigas, hecho que se hizo viral ampliamente en redes sociales y medios nacionales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Novia de Epa Colombia se pronuncia sobre su caso, espera que esté en libertad. Epa Colombia

Novia de Epa Colombia se pronunció tras su condena y envió un emotivo mensaje: esto dijo

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, rompió el silencio sobre su caso y realizó una sorprendente confesión.

Marlon Solórzano en La casa de los famosos Colombia 2025 - B-King durante entrevista con Buen día Colombia. Marlon Solórzano

Marlon Solórzano denunció amenazas tras su polémica reacción a la muerte de B-King

En las últimas horas, Marlon Solórzano reveló los mensajes que fueron interpretados como una clara amenaza en su contra.

Talento nacional

Ella es la madre de B-King, con quien conquistaba TikTok con divertidos videos

B-King mantenía una relación muy cercana con su madre, algo que siempre reflejaban en sus divertidas publicaciones en TikTok.

Lo más superlike

Desapareció Tayron Paredes, artista venezolano, en México Talento internacional

Denuncian desaparición de Tayron Paredes, artista venezolano en México, tras la muerte de B-King

Familiar del artista venezolano hizo la denuncia y autoridades mexicanas investigan posible conexión con el crimen de B-King y Regio Clown.

Cinta de luto. Talento internacional

Exesposo de Débora Estrella rompió el silencio tras el trágico accidente aéreo: "sigo sin creerlo"

La reacción de Silvestre Dangond al ser golpeado por una lata de cerveza en Barranquilla Silvestre Dangond

Silvestre Dangond reaccionó así al golpe que recibió durante su concierto en Barranquilla

MasterChef Celebrity Colombia

Participantes compiten para elegir equipos en MasterChef, así quedaron conformados

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?