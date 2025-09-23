Exotic DJ, exnovio de Marcela Reyes, recibe críticas por una publicación tras la muerte de B-King

Daniel Alejandro Salinas, conocido artísticamente como Exotic DJ y quien fue la pareja de Marcela Reyes, generó revuelo en redes sociales tras publicar un mensaje pocas horas después de confirmarse la muerte del músico B-King.

¿Qué fue lo que publicó Exotic DJ en redes después de la muerte de B-King?

El mundo de la música no sale de su asombro al conocer que B-King y su amigo Regio Clown fueron encontrados sin vida en México, tras varios días de búsqueda.

El fallecimiento de ambos artistas ha generado que varias celebridades expresen en sus redes sociales sus mensajes de condolencia e indignación ante lo ocurrido.

Sin embargo, otras celebridades como el exhabitante de La casa de los famosos Colombia, Marlon Solórzano, y la expareja de Marcela Reyes, Exotic DJ, fueron fuertemente criticados después de publicar mensajes y contenido que generaron divisiones.

El reconocido DJ, quien sufrió un atentado en noviembre de 2024, y quien tuvo que pasar por una difícil recuperación, acudió a su cuenta de Instagram para darle conocer a sus seguidores que había vuelto a los escenarios con mucha más fuerza.

No obstante, su publicación generó que varios de sus fans, le hicieran ver por medio de los comentarios su desacuerdo con su post en su cuenta de Instagram.

No importa cuántas veces caigamos, siempre regresamos más fuertes, con más luz y con más poder. De la mano de Dios", dijo.

¿Qué críticas recibió Exotic DJ en redes tras la muerte de B-King?

Tras compartir el mensaje acompañado de dos fotos donde se le veía retomando sus actividades, Exotic DJ fue señalado por sus seguidores de mostrarse inapropiado y poco empático frente a la muerte de B-King y a la difícil situación de Marcela Reyes, madre de su hijo, quien recibió fuertes amenazas tras lo ocurrido con Bayron.

Un poco de empatía, no es momento para presumir", "Bayron (B-King) cuidó tu hijo por muchos años y no tenés empatía", "Justamente sacas eso hoy cuando al otro le quitaron la vida. Coherencia, el marketing para otro día", fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

Marcela Reyes mantuvo una relación con Exotic DJ, fruto de la cual nació el hijo que tienen en común. (Foto: Canal RCN)

¿Quién es Exotic DJ?

Exotic DJ es un productor y DJ colombiano que ganó notoriedad en la escena de la música electrónica y urbana en el país.

Aunque ya era conocido en su círculo musical, alcanzó mayor visibilidad mediática por su relación sentimental con la también DJ y empresaria Marcela Reyes, con quien tuvo un hijo.

Más allá de su faceta artística, el hombre de 29 años ha estado en el ojo público por episodios de su vida personal que se hicieron virales, como el escándalo de infidelidad en 2019, cuando Reyes descubrió que le era infiel con una de sus amigas, hecho que se hizo viral ampliamente en redes sociales y medios nacionales.