DJ Exotic decidió contar, a través de un live en sus redes sociales, todo lo que ocurrió aquella noche en un bar de la vía Cali-Jamundí, donde estuvo a punto de perder la vida. En una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, habló sobre su proceso de recuperación e incluso mencionó a Marcela Reyes.

Daniel Alejandro Salinas, conocido artísticamente como DJ Exotic, contó que la noche del 3 de noviembre de 2024 fue contratado para presentarse en un establecimiento comercial en la ciudad de Cali.

Desde su llegada al lugar, percibió un ambiente extraño y cargado de tensión. Aunque se trataba de una fiesta, le llamó la atención que los asistentes no bailaban ni se mostraban animados, algo que le pareció muy inusual.

También manifestó que puso música animada, pero la pista de baile seguía vacía. Fue entonces cuando notó a un hombre que bailaba solo mientras se grababa a sí mismo.

Según el DJ, ese fue el sujeto que, más tarde, atentó contra su vida en medio de hechos confusos, pues afirmó no haber recibido amenazas ni tener problemas previos que pudieran explicar lo ocurrido.

La energía estaba superoscura cuando llegué al show, era el remate de Arcángel oficial, yo me imaginé otro panorama. Cuando llegué, todo el mundo como en cada palco, todo oscuro, nadie en la pista bailando. Yo me monté, empecé a tocar, nadie bailaba. La energía superoscura, no subía ni con la canción más pegada, dijo el DJ.