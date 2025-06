La influenciadora Karina García les habló a sus millones de fanáticos sobre su próximo proyecto de hacer parte de los enfrentamientos de boxeo en el evento del streaming Westcol 'Stream fighters 4', donde varios influenciadores competirán en un ring de boxeo de manera profesional.

La creadora de contenido se le medirá al ring de boxeo para luchar contra la influenciadora mexicana Karely Ruiz el próximo 18 de octubre.

Ambas se conocieron en la rueda de prensa de este domingo 15 de junio, donde pudieron hacer su primer acercamiento.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró hablando al respecto.

"No les voy a negar que estoy asustada, jamás en mi vida he boxeado, ni pele*do con absolutamente nadie, pues imagínense si yo no era capaz de contestarle a esa gente cuando me insultaban ahora mucho menos, pero ya me emtí en esto, algo que tengo que afrontar, a mí me gusta los retos y los voy a tomar por el lado del deporte", dijo.