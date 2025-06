La influenciadora Karina García reveló a sus millones de fanáticos una particular propuesta que recibió hace algún tiempo de una mujer reconocida en el mundo del entretenimiento en el país.

La creadora de contenido sostuvo una entrevista para 'Jessica en punto', donde fue interrogada sobre si ha involucrado con mujeres, a lo que ella detalló que no, pero aprovechó para contar lo mucho que le suelen caer.

"Nunca, yo he sido muy dulce para las mujeres, incluso hay mujeres que me han ofrecido dinero. Hace como un año, alguien que trabaja en el mundo del entretenimiento me dijo que yo le parecía hermosa y me ofrecía viajes, pero yo no podía y un día me dijo 'quiero que estés conmigo, una noche' y yo 'qué te pasa', me dijo 'cuántos quieres, lo que tú me pidas'", contó.