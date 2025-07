Valentino arremetió sin filtro contra la Toxi Costeña: "Deja de escuchar a Yina"

El influenciador Valentino no se quedó con nada y le contestó a la cantante la Toxi Costeña luego de lanzarse fuertes comentarios en redes sociales.

El creadora de contenido revivió la dedicatoria que le hizo el cantante Altafulla a la Toxi Costeña de la canción 'La envidia' en La casa de los famosos Colombia luego de atacar a la cantante por medio de sus redes sociales en medio del lanzamiento de la nueva canción del barranquillero 'Coleto como yo' en Medellín.

Tras lo sucedido, Yina Calderón decidió compartir unas notas de voz de la Toxi Costeña, donde llena de críticas al influenciador por lo sucedido.

Debido a las fuertes palabras de la artista hacia el influenciador, este decidió responderle.

En el podcast de 'Dímelo King', el influenciador se desahoga sobre el tema y habla sobre la carrera artística de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

"Yo ya me compre dos apartamentos, ¿pa' cuándo tu casa? a mí me da igual porque yo soy creador de contenido, figura pública, pero tú quieres pasar de figura pública a cantante y así no lo vas a lograr, vas a ser un meme , tú canción que pegó fue un meme", dijo.