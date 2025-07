Exparticipante de La casa de los famosos Colombia está embarazada: así lo confirmó

La cigüeña ha tocado a la puerta de una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia y en exclusiva para Buen día, Colombia la modelo confirmó su embarazo.

En las últimas horas se confirmó que la modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Tania Valencia, está esperando su primer bebé.

La actriz reveló en exclusiva para Buen día, Colombia que el amor tocó a su puerta y sin imaginárselo ahora está próxima a casarse y a la dulce espera de un bebé.

Me llegó el amor de la forma más inesperada y el verdadero amor ocurre así cuando menos esperas.

La modelo Tania Valencia reveló que se encuentra pasando por su sexto mes de embarazo y que había mantenido en secreto su estado por decisión mutua con su pareja.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que esta notica los tomó por sorpresa junto a su pareja y que desde que se enteraron le han sembrado todo el amor a su pareja.

Asimismo, Tania Valencia reveló que ya tienen un nombre propuesto para su bebé, el cual va a ser Dominic.

Tania Valencia en esta entrevista reveló que su pareja es el arquitecto Daniel Marcovich, quien le propuso matrimonio a pocos meses de estar juntos.

Daniel me sacó a flor de piel mi lado femenino, me encanta y no tiene nada que ver con los medios.