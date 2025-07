El viaje más emotivo de Yeferson Cossio: así recordó a su padre en Italia

El reconocido influencer colombiano Yeferson Cossio, quien suele ser noticia por su vida extravagante, sorprendió recientemente a sus seguidores al compartir una faceta mucho más personal y melancólica.

¿Cómo compartió Yeferson Cossio su experiencia en Italia?

A través de una historia en sus redes sociales, confesó que Italia, uno de los destinos más deseados por turistas del mundo, no le despierta la emoción que cabría esperar, pues era un sueño que quedó inconcluso, llevar a su padre a conocer este país.

Yeferson Cossio compartió en redes el doloroso motivo por el que Italia no lo emociona. (Foto Canal RCN).

“Mi papá siempre quiso venir a Italia. Era uno de sus mayores sueños, pero no alcanzamos” confesó

Actualmente, el creador de contenido se encuentra recorriendo el país europeo en compañía de su novia, quien ha aprovechado la oportunidad para visitar icónicos monumentos como la Fontana de Trevi, un símbolo por excelencia de la ciudad de Roma.

¿Qué sitios emblemáticos ha visitado Yeferson Cossio junto a su novia en este recorrido?

La monumental fuente, que surge entre tres calles, de ahí su nombre, "Trevi", que significa “tres vías”, es un punto de encuentro para turistas de todo el mundo y escenario de incontables deseos lanzados con monedas.

En uno de los videos compartidos, se observa cómo su pareja disfruta la experiencia con admiración, mientras él permanece en silencio, observando con nostalgia.

Aunque acompaña cada paso con amor, Yeferson expresa que no le gusta viajar a ese país, pues lo que para muchos sería una experiencia soñada para él es un recordatorio de algo que no pudo lograr y que ahora es imposible.

Este sentimiento no es nuevo para sus seguidores más cercanos, pues hace un tiempo, Yeferson Cossio habló públicamente sobre el fallecimiento de su padre.

¿Cómo era la relación de Yeferson Cossio con su padre?

En un video publicado en su canal de YouTube, relató que su padre “se acostó borracho y no se despertó”, y que, a pesar de haber sido trasladado al hospital, su cerebro ya no respondía a los estímulos y no logró despertar.

Yeferson Cossio compartió en sus redes sociales una historia en la que mencionó que visitar Italia fue un sueño que tuvo su padre y no pudo cumplir.

Tras tres días sin esperanza de recuperación, la familia tomó la decisión de donar sus órganos, y aunque el influencer ha construido una imagen pública basada en el humor, la irreverencia y el lujo, no ha temido mostrarse humano y real cuando se trata del amor por su familia.

Su historia en Italia esta vez, no es una más entre tantas aventuras internacionales sino también una forma de honrar a quien ya no está.