Pocos días después del final de La casa de los famosos Colombia All-Stars, varios medios internacionales e independientes anunciaron que Yina Calderón sería la primera participante confirmada para la próxima temporada del afamado programa. Ahora, semanas después, la polémica influenciadora rompe el silencio y se refiere al tema.

Hace unos días, el presentador argentino Javier Ceriani aseguró en sus redes sociales que Yina Calderón ya había sido confirmada para la próxima edición de La casa de los famosos All-Stars, afirmando que la influenciadora había logrado cautivar a los productores del reconocido reality.

La noticia no tardó en viralizarse y, rápidamente, los familiares de Yina celebraron públicamente en redes sociales lo que consideraban un hecho: que la exintegrante de La casa de los famosos Colombia ya tenía un cupo asegurado para la versión All-Stars del 2026.

Sin embargo, hasta el momento, la producción del programa no ha confirmado de forma oficial a ninguno de los participantes de la próxima temporada.

Ahora, tras varias semanas de este inesperado anuncio que tomó a muchos por sorpresa, Yina Calderón rompió el silencio y se refirió al tema por medio de un en vivo en TikTok.

La polémica influenciadora desmintió que estaba confirmada como participante para La casa de los famosos All-Stars 2026, pese a que en el reciente evento de WestCol mencionó que ella sí participaría en el reality.

"Yo ni he firmado nada, ni soy una de las participantes confirmadas, ni nada de eso. Obvio, a mí me encantaría ir, porque yo amo los realities y quedó demostrado con la oportunidad que tuve en Colombia”

Sin embargo, mencionó que sí ocurrieron algunos acercamientos con personas influyentes que la podrían ayudar a ingresar al afamado programa.

“He estado hablando con representantes muy chimbas que hay en Miami y que me pueden ayudar, como Daniel Ferrer, el mismo Gus Rincón que es un teso. Ha habido acercamientos, pero hasta el momento no he firmado nada"