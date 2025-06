Con el ganador de La casa de los famosos Colombia ya definido, Karen Sevillano, presentadora del After, reveló a qué participante apoyaba en la final del afamado reality y a quién imaginaba apagando las luces de la famosa casa.

Artículos relacionados Karina García Karina García es tendencia al revelar el tiempo que necesitó para ganar 400 millones

¿A qué famoso apoyaba Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia 2025?

Luego de que la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia llegara a su fin, revelando a Altafulla como el gran ganador, Karen Sevillano dio una entrevista en la que confesó a quién le hubiera gustado ver como ganador del reality.

Karen Sevillano se sinceró: este fue su favorito en la final de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Según comentó la presentadora, Emiro Navarro tenía todo para llevarse el primer lugar. Sin embargo, también confesó ser parte del ‘Team Toxi Costeña’, y que la influenciadora estaba entre sus opciones favoritas para ganar.

“Yo me sentía identificada con ella en muchas cosas, porque siento que la gente malinterpretó su rifirrafe con Karina”, expresó.

Karen explicó que el conflicto no se entendió en su totalidad ya que, a pesar de que existe una señal 24/7, no todos los espectadores la siguen todo el tiempo. Señaló que es posible que La Toxi Costeña sí sintiera ‘fastidio’ hacia Karina antes de la llegada de Altafulla, pero eso no se mostró en la pantalla.

“Aunque ustedes tengan una señal 24/7, nadie ve un programa durante todo ese tiempo. Entonces, cuando no hay alguien grabando o prestando atención, se pierde el contexto y se presta para que la gente lo interprete a su manera. Usted, que vivió allá, lo sabe”, concluyó.

¿Quién fue el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Vale la pena destacar que, luego de que se definiera a Emiro Navarro, La Toxi Costeña, Melissa Gate y Altafulla como finalistas, y de que los colombianos votaran masivamente por sus favoritos, el pasado lunes 9 de junio se dio a conocer a este último como el ganador.

Conoce al famoso que se llevó la victoria en La Casa de los Famosos Colombia 2025. (Foto Canal RCN).

Altafulla fue quien apagó las luces de la casa de manera simbólica y se llevó a casa una suma de 400 millones de pesos colombianos. Con este triunfo, Altafulla no solo se ganó el cariño del público, sino también un lugar especial en la historia del reality.

Su paso por La Casa de los Famosos Colombia 2025 estuvo lleno de momentos memorables, y su victoria fue celebrada con emoción por miles de seguidores en todo el país.