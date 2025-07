María Antonieta opinó sobre las críticas a Florinda Meza en la nueva serie

La emisión de la serie biográfica Chespirito: Sin querer queriendo, inspirada en la vida y carrera del comediante Roberto Gómez Bolaños, continúa generando polémica entre los seguidores de El Chavo del 8.

La representación de varios personajes ha generado una gran cantidad de comentarios especialmente por la forma en que se representa a Florinda Meza, viuda de Chespirito, quien aparece en la serie bajo el nombre de Margarita Ruiz.

María Antonieta de las Nieves, la actriz que dio vida a La Chilindrina viajó a Perú por motivos profesionales y fue inevitable que le consultaran su opinión sobre el tema.

Durante una reciente entrevista fue cuestionada acerca de la imagen que se muestra de Florinda Meza en la serie, y aunque su respuesta fue cuidadosa, dio a entender que no le resulta del todo ajeno lo que se ha dicho.

“No me gusta hablar mal de nadie. Roberto solía decirme: ‘Si no tienes algo bueno que decir de alguien, mejor no digas nada’”, expresó.