Murió Alon Abutbul, reconocido actor de Batman, tras desvanecerse en la playa

El aclamado actor israelí Alon Abutbul falleció el 29 de julio tras colapsar en una playa de HaBonim, cerca de Tel Aviv.

La noticia fue confirmada por medios locales, que lamentaron profundamente la pérdida de uno de los intérpretes más importantes del cine israelí y de Hollywood.

¿Cuál fue la causa de muerte de Alon Abutbul?

Aunque la causa exacta del fallecimiento aún no ha sido confirmada oficialmente, se sabe que el actor de Batman estaba nadando en el mar cuando, al salir del agua, se desplomó en la arena frente a varios testigos.

Personas presentes en el lugar relataron que Alon mencionó no sentirse del todo bien antes de perder el conocimiento.

Los servicios de emergencia recibieron una llamada a las 8:22 a. m. y acudieron rápidamente al sitio. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, el actor fue declarado muerto en la escena.

¿Quién fue Alon Abutbul, reconocido actor israelí?

Alon Moni Abutbul (también escrito como Aboutboul) fue un célebre actor israelí, nacido el 28 de mayo de 1965 en la ciudad de Kiryat Ata, en el norte de Israel.

Murió Alon Abutbul, actor de The Dark Knight Rises y Rambo III. (Foto Kevin Winter / AFP)

El actor comenzó sus estudios artísticos en la prestigiosa Escuela de Artes Thelma Yellin de Givatayim y debutó como actor en su juventud.

Construyó una carrera sólida desde mediados de la década de 1980, con más de cien trabajos en cine, televisión y teatro a lo largo de más de cuatro décadas.

Su primer papel destacado fue en el drama militar israelí Two Fingers from Sidon (1986), donde interpretó a Georgie durante la guerra del Líbano, actuación que le valió el premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de Jerusalén.

Abutbul fue muy premiado en Israel. Obtuvo el Ophir Award al Mejor Actor de Reparto en 2003 por su rol en Nina’s Tragedies, y previamente había compartido el galardón al Mejor Actor en 2008 por su actuación en Out of the Blue en el Festival de Jerusalén.

Además, ganó el premio al mejor actor de televisión de su país y tuvo una destacada presencia en teatro, con obras como Hamlet o Blood Brothers en el Teatro Habima de Tel Aviv.

También participó en programas de entretenimiento como Dancing with the Stars y, en 2024, ganó My Kitchen Rules VIP junto a su pareja, Shir Bilia, con quien tuvo cuatro hijos.

Más allá de la actuación, incursionó ocasionalmente en la política, postulándose al parlamento israelí en 2006 por el Partido Laborista.

Con una filmografía que mezcló trabajos en su país natal e internacional, premios prestigiosos y un impacto duradero tanto en el cine israelí como en producciones hollywoodenses, Alon Aboutboul dejó un legado como actor intenso, versátil y profundamente humano.

¿En qué producciones trabajó Alon Abutbul?

Alon Abutbul dio el salto a producciones internacionales en 1986 con Every Time We Say Goodbye, donde compartió escena con Tom Hanks. Un año más tarde interpretó a Nissem en Rambo III junto a Sylvester Stallone.

En el ámbito internacional, participó en grandes producciones de Hollywood como Batman The Dark Knight Rises (2012), donde encarnó al físico nuclear ruso Dr. Leonid Pavel, y en London Has Fallen (2016), donde interpretó al villano Aamir Barkawi.

Además, tuvo papeles importantes en películas como Munich, Body of Lies, Septembers of Shiraz y Beirut.

En televisión, fue parte de populares series norteamericanas como NCIS: Los Angeles, Fringe, Homeland, Law & Order: SVU, The Mentalist, Twin Peaks y Snowfall, donde interpretó a Avi Drexler durante 25 episodios.

Alon Aboutboul, reconocido actor israelí, falleció a los 60 años. (Foto Valerie Macon / AFP)

Su trabajo se caracterizó por una gran versatilidad, que lo llevó a encarnar desde personajes dramáticos hasta figuras del crimen o el espionaje, consolidándolo como uno de los actores israelíes con mayor proyección internacional.