Llegó a su final la serie inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito: Sin querer queriendo’. Por varias semanas, la producción atrajo las miradas de muchas personas en toda América Latina.

La serie, compuesta de ocho episodios, relató los inicios humildes del actor y comediante mexicano y cómo creó los exitosos personajes de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. Además, ahonda en su vida personal: su divorcio de Graciela Fernández (madre de sus seis hijos) y el nacimiento de su amor con Florinda Meza.

Adicional, la producción explora los conflictos y grandes diferencias que se suscitaron entre Gómez Bolaños y Carlos Villagrán, quien daba vida a ‘Quico’ en La vecindad de El Chavo. Sin embargo, los nombres, tanto de Villagrán como de Meza, fueron cambiados, previendo alguna demanda de parte de ellos.

En el caso de Florinda Meza, su personaje se llamó Margarita Ruiz, mientras que Villagrán recibió el nombre de Marcos Barragán.

Justamente, en las últimas horas, el actor de 81 años dio su opinión sobre la bioserie de Chespirito y sorprendió con su respuesta, pues prefirió no generar nuevos roces con el creador de El Chavo.

No es asunto mío, no tengo tema, no contesto ese tipo de preguntas. Yo ya hice mi trabajo, ustedes vieron mi trabajo como Carlos Villagrán, ahí está mi trabajo, ustedes me pueden juzgar. Yo no tengo nada por qué hablar mal de nadie