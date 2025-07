Daniela Ospina compartió un emotivo momento en sus redes sociales y generó opiniones encontradas. La empresaria se mostró feliz y no quiso dejar pasar la oportunidad para revelarlo mediante su cuenta personal de Instagram, donde suma más de 7 millones de seguidores.

Mediante un video, Daniela mostró el momento en que se reencuentra con su hija Salomé y se evidenció la gran alegría de ambas al darse un abrazo de nuevo.

“Regresó la princesa de mamá. Te amo monita mía”, escribió Ospina en la publicación, que ya alcanza 67.000 Me Gusta y 570 comentarios.

Las razones de la separación momentánea de madre e hija no fueron reveladas por la empresaria, pero se presume que sería porque ella estaba pasando tiempo con su padre, James Rodríguez, quien actualmente vive en México.

El video, además, deja ver que se grabó en Colombia, más exactamente en Medellín, donde vive la mamá y el hermano de la empresaria antioqueña.

Cabe destacar que, la residencia principal de Ospina está en Miami, donde se radicó con sus hijos Salomé y Lorenzo, y su esposo, Gabriel Coronel.

Daniela está visitando a sus seres queridos y pronto regresará a Estados Unidos, desde donde ha dado grandes pasos como empresaria.

Otro hecho a destacar es que la exesposa de James Rodríguez no pudo asistir a la celebración de 15 años de su sobrina Dulce María, lo que generó críticas y muchas especulaciones.

Rápidamente, Ospina aclaró que no pudo viajar a Colombia por asuntos legales con su residencia en territorio estadounidense, sin embargo, todo quedó finiquitado y ella pudo hacer el viaje meses después.

Ahora que puede moverse sin problema entre EE. UU. y Colombia, Daniela está más cerca de su madre y su hermano, y seguramente la veremos más seguido en nuestro país.

Tras la muerte de su padre en 2019, Daniela Ospina tomó la decisión de radicarse en la ciudad de Miami. Allí empezó una nueva vida e incluso encontró el amor. Hoy en día está feliz y muy enamorada del actor y cantante venezolano Gabriel Coronel.

Daniela Ospina explicó por qué ha preferido reducir las publicaciones en redes sociales en las que muestra a Salomé; de paso, la empresaria aclaró que su niña está bien.

Salo está súper bien, la verdad ya evitando muchas cosas porque obvio uno como mamá no quiere leer nada feo o que no sea verdad acerca de sus hijos. Entiendo que esta es una red libre de opinar, pero también qué pereza leer lo que no es