Exnovia de Altafulla publicó romántico video junto a él y le envió mensaje a Karina

El cantante y ganador de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, sigue apoderándose de las tendencias y titulares en el país cafetero, por el increíble momento que está viviendo a nivel profesional y por la bella relación que conformó con Karina García, quien participó con él en el mencionado reality de convivencia.

Aunque algunos creían que el romance de los socialities quedaría en el programa, ellos han sorprendido con la estabilidad y planes que han conformado en su vida real y hoy tienen millones de fanáticos que aplauden y admiran su noviazgo.

¿Qué fue lo que publicó la exnovia de Altafulla junto a él?

Parece que no todos están felices con el noviazgo del barranquillero y ese pareció ser el caso de Maria Ángel, exnovia de Altafulla, quien en las últimas horas aprovechó sus redes sociales para compartir unos tiernos videos junto a él, asegurando que tenía que reaccionar al lanzamiento de 'Un coleto como yo', la canción que compuso en honor a Karina García.

"Sé que ninguna superará 'Yo por ti'", expresó Maria, refiriéndose al sencillo que su expareja le habría dedicado años atrás. Para muchos, surgió la duda de si los videos compartidos hacían parte del pasado o si la expareja estaría teniendo reencuentros en la actualidad.

¿Qué dijo la exnovia de Altafulla tras publicar tiernos videos junto a él?

Tras la ola de comentarios, la joven tuvo que pronunciarse en redes sociales para aclarar lo que pasó y para disculparse públicamente por haberse dejado llevar por el impulso al compartir clips de años atrás, cuando fue pareja del artista.

En medio de sus disculpas también dejó claro que lleva mucho tiempo sin verse y hablar con él, pero que se dejó llevar por una noche de copas. Después, quiso eliminar los contenidos, pero ya era demasiado tarde porque varias páginas se habían encargado de viralizarlo. "Yo no hice esto por ganar seguidores, porque no me importa el mundo de la farándula, todo lo contrario, mi cuenta es muy personal... paz y amor y espero que como todo lo que pasa en redes sociales, esto se les olvide rápido.