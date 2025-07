La más reciente imagen de Epa Colombia tomada desde la cárcel del Buen Pastor no solo sorprendió por la inesperada visita de un reconocido comediante, sino también por el cambio de imagen que luce la empresaria. El nuevo look de la influencer generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar lo rejuvenecida que se ve.

¿Qué cambio de imagen mostró Epa Colombia desde El Buen Pastor?

Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, aparece con el cabello suelto, liso y un flequillo recto que enmarca su rostro, dándole un aire más fresco y juvenil. En la imagen se le nota una expresión serena y un semblante más saludable en comparación con fotografías previas que habían causado preocupación entre sus seguidores. Lleva puesto un saco lila y un maquillaje sutil, resaltando sus facciones al natural.

Nuevo look de Epa Colombia desde la cárcel sorprende a sus fans en redes sociales

¿Qué impacto tuvo la nueva imagen de Epa Colombia entre sus seguidores?

La aparición de Epa junto al humorista no pasó desapercibida. Muchos usuarios en redes destacaron su aspecto físico y comentaron que el nuevo corte de cabello le dio un aire más juvenil. Mencionando que tanto el corte como el flequillo mejoran su aspecto.

¿Alerta visitó a Epa Colombia en El Buen Pastor?

Quien dio a conocer esta nueva imagen fue el humorista Juan Ricardo Lozano, conocido por su personaje ‘Alerta’, exparticipante de La casa de los famosos Colombia. En su cuenta de Instagram publicó una fotografía junto a Epa Colombia y escribió: “Muy fuerte y valiente HOY DE VISITA @epa_colombia”.

Esta publicación no solo mostró cómo luce actualmente la empresaria de keratinas, sino que también levantó todo tipo de comentarios sobre el entorno en el que se dio la visita.

¿Quiénes han visitado a Epa Colombia en prisión?

Epa Colombia permanece privada de la libertad desde 2024 tras aceptar cargos por los actos vandálicos cometidos durante las protestas de 2019, cuando destruyó una estación de TransMilenio.

Desde entonces, ha recibido visitas como la de la activista Johana Bahamón y, ahora, la del humorista Alerta. Aunque no está claro si la visita fue personal o parte de una actividad institucional, la foto logró humanizar nuevamente a la influencer, quien lleva más de un año alejada del ojo público.

Internautas no se guardaron sus opiniones sobre Epa Colombia

Lo que parecía ser solo una fotografía casual se convirtió rápidamente en un tema viral. Mientras algunos usuarios en redes destacaron la fortaleza de Daneidy Barrera en medio de su proceso judicial, otros se enfocaron en el cambio positivo de su imagen. Lo cierto es que, incluso desde el Buen Pastor, Epa Colombia sigue captando la atención del público y generando conversación en las plataformas digitales.