Shaira reveló que salió con un hombre casado y le dedicó una canción

En una reciente publicación de TikTok, donde suma más de un millón de seguidores, Shaira abrió su corazón para hablar de una relación sentimental que marcó su vida.

En días recientes, la cantante santandereana sorprendió a sus seguidores al confesar que había salido con un hombre casado. Según narró, desde que lo conoció fue atento, caballeroso y detallista: “Me mandaba flores todos los días y todo el tiempo estaba superpendiente” expresó.

El vínculo parecía ideal hasta que, de forma inesperada, la artista descubrió que aquel hombre tenía esposa. Todo ocurrió cuando navegaba en redes sociales y vio una foto de él junto a otra mujer, lo que la dejó completamente impactada.

Luego del hallazgo, la artista decidió confrontar la situación y alejarse por completo:

“Se proclamaban mucho amor, así que decidí no meterme. No hagan eso nunca, no hagan lo que no quieren que les hagan”, aconsejó.