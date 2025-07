Mejor amigo de Karol G confiesa que ha disfrutado demasiado de su dinero

La estrella colombiana Karol G ha demostrado en reiterados momentos que sus amigos son importantes. Uno de ellos es Daiky Gamboa, quien estuvo con ella desde sus comienzas artísticos y hoy en día sigue permaneciendo en su vida.

Tener una amiga famosa de la talla de Karol G hace que muchos se pregunten cómo se siente. En ese sentido, Daiky Gamboa reveló parte de la relación amistosa que tiene con La Bichota y mencionó el factor económico.

No es un secreto que Karol G cuenta con una libertad financiera fruto de su trabajo artístico. La cantante paisa se da lujosos viajes, regalos y demás con los que constata que cuenta con una significativa fortuna.

A partir de ello, a Daiky Gamboa le preguntaron si suele pedirle dinero prestado a Karol G. De inmediato, el influenciador recalcó que no es capaz, pues su amistad va más allá de lo económico, pero aceptó que ha ido a muchas partes del mundo gracias a que la estrella latina lo invita con todo pago.

"Karol ha sido una de las personas que más me ha ayudado en mi vida. Solo que yo siento que cuando tú tienes un amigo de ese nivel, tú tienes que ser muy cuidadoso en no convertirte en una más de las personas que solo quiere su dinero", argumentó el amigo de Karol G.

Como se mencionó, si bien es cierto que Gamboa remarcó que no le pide prestado dinero a su amiga cantante de talla internacional, lo que sí detalló fue que se siente agradecido porque ella ha sido muy generosa con él en temas de viajes, regalos para su carrera como DJ y demás.

"Yo ya disfruto demasiado el dinero de Karol G. He viajado por todo el mundo totalmente gratis con ella, en avión privado, que yo no tengo plata para pagar un avión privado, y me he montado en los mejores aviones, yates, hoteles, he vestido las mejores ropas de cuenta de ser su mejor amigo. Eso ya es suficiente, como para demás llegar a pedirle plata prestada", concluyó Daiky Gamboa.