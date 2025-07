Karol G llegó de sorpresa a su discoteca en Medellín y cantó en pequeña tarima

La cantante Karol G se llevó el amor de Medellín, pues visitó el centro nocturno que inauguró hace un tiempo en la ciudad que la vio nacer.

A finales del año pasado, Karol G inauguró su bar llamado El Callejón del Gato, el cual conforma diversos establecimientos que La Bichota abrió para el ocio y esparcimiento de la capital de Antioquia.

Karol G sorprendió a sus fanáticos, pues la intérprete de Tropicoqueta, su más nuevo álbum de estudio, llegó sin avisar a su bar. Como era de esperarse, el lugar se llenó de gritos y ovaciones para la estrella latina.

En esta oportunidad, la artista paisa optó por lucir un outfit relajado. Ingresó junto a su equipo de seguridad hasta llegar al escenario, allí saludó a todos los asistentes y compartió su alegría.

"Estoy súper emocionada porque ustedes no me van a creer que no había podido venir a bailar en la disco, desde que habíamos inaugurado y ustedes se vinieron con álbumes, CD, letreros", manifestó Karol G.