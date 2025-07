Yina Calderón aclaró su verdadera molestia con Lady Tabares

La empresaria Yina Calderón aclaró la verdadera razón por la que se disgustó con la actriz Lady Tabares luego de que esta asistiera al lanzamiento de la más reciente canción del cantante Altafulla en una discoteca en Medellín.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 800 mil seguidores, compartió un video en el que mostró a Lady Tabares celebrando dicho logro musical del barranquillero junto a la influenciadora la Jesuu y agregando "entre Judas se entienden".

Debido a que muchos la criticaron y destacaron que no entendían por qué ella estaba molesta con la actriz por apoyar a Altafulla y Karina García, la creadora de contenido decidió aclarar dicha situación.

En una transmisión en vivo en una de sus cuentas en redes sociales, explicó que su enojo con Lady Tabares no era por apoyar a Altafulla y Karina García, sino por cómo se mostró con la Jesuu, una de sus rivales en el reality y en la vida real.

"Mi decepción con Lady no es que se parchara con Altafulla o Karina, no, porque ellos no le hicieron nada, mi problema es que junte con una persona que me trató súper mal, Chuky (como apoda a la Jesuu), que además traicionó a la Toxica, siendo que Lady era nuestra llave y por respeto a lo que vivimos alejarse", dijo.