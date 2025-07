Andrea Guzmán rompió en llanto en pleno reto de MasterChef: esta fue la razón

El reto de este domingo 27 de julio estuvo marcado por el icónico desafío de la banda transportadora, donde las proteínas asignadas causaron gran impacto, especialmente en Andrea Guzmán, quien terminó rompiendo en llanto.

Vale la pena recordar que el reto de la banda transportadora es uno de los más icónicos de MasterChef Celebrity por su naturaleza. Pues en este, los participantes deben cocinar únicamente con los ingredientes que logran tomar de la banda.

En esta ocasión, lo primero que fue enviado por la banda transportadora fueron las proteínas con las que cada una de las parejas debían cocinar y que obligatoriamente debían utilizar en sus preparaciones.

Aunque todos en su mayoría se impactaron al ver los cortes de carne que habían tomado de manera aleatoria, fue la reacción de Andrea Guzmán el que se llevó toda la atención.

Una vez los participantes tomaron cajas que contenían dentro la proteína con la que debían cocinar, llegó el turno de Andrea Guzmán y David Sanín, quienes lograron asustarse al abrir su caja y encontrar en ella la cabeza de un cordero.

Aunque David Sanín intentó mantener la calma, Andrea no pudo evitar romper en llanto al ver lo impresionante de la escena.

“No me esperaba algo así. Realmente me toca fibras muy profundas, no es fácil para mí, la verdad”, comentó un poco más calmada la reconocida actriz.