Yina Calderón reaccionó tras polémica ruptura entre Yerimua y Sai

La empresaria Yina Calderón reaccionó luego de la ruptura entre la influenciadora mexicana Yerimua y el cantante Sai, hijo del actor Diego Trujillo.

La creadora de contenido reveló a través de una transmisión en vivo que decidió terminar su relación con el artista colombiano luego de que le descubriera unos 'likes' a unas mujeres en Instagram, algo que ella no permite.

El artista destacó que quedó sorprendido con la decisión de la joven, pues para él eso no es tan importante, además de destacar lo triste que se sintió que no hablara con él primero e hiciera público todo.

Semanas atrás Yina Calderón le había aconsejado a Yerimua dejar a Sai, asegurando que él estaba con ella por sus seguidores, pero la joven le atacó y defendió su relación con el cantante.

Ambas cruzaron fuertes palabras contra la otra y tras darse a conocer dicha separación, Yina Calderón no tardó en reaccionar por medio de sus historias en su cuenta de Instagram mencionando que ella tenía razón.

"Yo soy Yina adivina que a la verdad le atina. No me da alegría, aunque no lo crean, yo se lo dije", dijo.