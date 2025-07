Altafulla reaccionó a la polémica con su exnovia; esto le dijo Karina García

El cantante Altafulla reaccionó al polémico video que le hizo su exnovia Maria Ángel, donde recopiló imágenes de los dos y agregó: "Sé que ninguna superará 'Yo por ti'" tras el estreno de la canción "Coleto como yo", donde habla de su historia con la influenciadora Karina García.

El artista fue interrogado al respecto en entrevista en la emisora Mix, donde destacó lo sorprendido que quedó con la publicación.

"Yo lo vi, se lo enviaron hasta a mi mamá (...) yo me imagino que esto fue una situación que a esta persona le habrá molestado, no sé, de pronto todo lo que está pasando conmigo, con mi carrera o que tengo una relación con Kari que está funcionando y somos felices, y en alguna situación dijo voy a hacer esto", dijo.

Destacó que la gente sabe que al hacer algo que tenga que ver con ellos es difícil que no se viralice.

El cantante aclaró que dicha relación terminó de la mejor manera y que hace un año que no tiene contacto ni sabe de ella, por lo que, decidió no darle mayor importancia y pasar la página.

El barranquillero también fue interrogado sobre cómo reaccionó Karina García sobre el tema, indicando que lo tomó muy bien y bromearon sobre la situación.

"Cuando me entero digo qué chicharrón (...) Karina me dijo ajá, todos tenemos nuestro pasado, pa' qué digas que no tienes pasado, normal jajaja. Y el que esté buscando alguien sin pasado que lo crie de cero, porque imagínate", agregó.