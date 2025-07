Emiro Navarro da el salto internacional: así le fue como reportero en Nueva York

Al influenciador y creador de contenido Emiro Navarro le han abierto las puertas internacionales, esto se debe a que debutó como nada más y nada menos que un reportero en Nueva York.

Emiro Navarro se encuentra en Nueva York luego de haber ganado una batalla en vivo de TikTok junto a Ryan Castro, J Balvin y Valentina Ferrer. La presencia del influenciador, finalista de La casa de los famosos Colombia 2025, no ha pasado desapercibida debido a que no deja de figurar en las redes sociales.

Precisamente, al joven costeño no le bastó con hace poco haber sido invitado en Miami al matutino Hoy Día, de la cadena internacional de habla hispana Telemundo, sino que ahora pareció como un reportero en la gran manzana.

Con micrófono en mano y frente a las cámaras de TV, los presentadores del mencionado matutino saludaron con emoción a Emiro Navarro, así que él se puso en su papel reportando con su esencia y forma de ser.

"Aquí estoy, mi amor, en Nueva York... Con unas ganas de estar allá con ustedes, peladas, pero bueno acá les tengo el reporte desde Nueva York, mi amor, les cuento que así como lo dijiste: me dijeron en exclusiva que iba a tener una batalla con J Balvin, Valentina Ferrer y Ryan Castro, donde si yo ganaba me iban a traer a Nueva York y aquí estoy", reportó Emiro Navarro.

A renglón seguido, el cómico influencer señaló que todo le ha impresionado desde el primer momento que llegó al territorio de Estados Unidos, así que cada vez que pasa por cualquier lugar de la imponente ciudad queda sorprendido.

"Tú sabes que uno no está acostumbrado a estas cosas. Esto es otro nivel, Nueva York, imagínate. La gente también, me he encontrado a muchos latinos, mucha gente que me apoya... Eso también es muy lindo, saber que a donde llegas está la energía de la gente recibiéndote de la mejor manera", confesó Emiro.